Stephen King a admis avoir été victime des farceurs russes Vovan et Lexus après avoir été entendu louer le nationaliste ukrainien et collaborateur nazi Stepan Bandera comme “un grand homme”. Dans un tweet publié jeudi, l’auteur à succès a déclaré qu’il ne savait pas vraiment qui était Bandera et qu’il était gêné.

Les farceurs Vovan et Lexus ont parlé avec King en prétendant être le président ukrainien Vladimir Zelensky et ont posé à l’auteur un certain nombre de questions tout au long de l’appel de 15 minutes.

Parmi les sujets abordés, le couple a réussi à solliciter une promesse de King de présenter Zelensky dans un film, où il pourrait jouer le rôle de Pennywise, le clown démon dansant de King’s ‘Ce’.

Ils ont également convaincu King d’envisager d’écrire un scénario pour soutenir le régiment Azov, un groupe paramilitaire néonazi ukrainien. “Ce sont des gens qui aiment vraiment l’Ukraine. Ce ne sont pas des nazis. C’est Azov. disaient les farceurs.

“Bien sûr, ils aiment certaines personnes comme Bandera, notre héros national. Alors, que pensez-vous de Bandera ? ont-ils demandé, faisant référence à Stepan Bandera – un nationaliste ukrainien et collaborateur nazi responsable du massacre de 60 000 Polonais pendant la Seconde Guerre mondiale et du meurtre de plus de 133 000 Juifs, Polonais et Russes.

« Ouais, il a commis quelques crimes, mais ce ne sont pas de si gros crimes. C’est bien sûr [accidental], [they were] crimes contre les juifs. Mais il est vraiment important de le maintenir opposé à Poutine et à sa propagande », insistaient les farceurs.

King, qui portait un chapeau pro-ukrainien et se vantait de faire flotter un drapeau ukrainien devant sa fenêtre, était d’accord et a déclaré qu’il y avait toujours des choses qui pouvaient être trouvées contre les gens pour “les tirer vers le bas.”

L’auteur a poursuivi en comparant les dirigeants américains du passé à Bandera, affirmant que « Washington et Jefferson étaient propriétaires d’esclaves. Cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas fait beaucoup de bonnes choses pour les États-Unis d’Amérique.

« Il y a des choses que nous faisons qui sont de mauvais choix, et il y a des choses que nous faisons qui sont de bons choix. Donc, dans l’ensemble, Bandera est un grand homme et vous êtes un grand homme. Et Viva Ukraine », King l’a dit au faux Zelensky.

Après avoir reçu des réactions négatives sur les réseaux sociaux pour la déclaration, King a écrit sur Twitter qu’il n’avait jamais rien dit en faveur de Bandera et a insisté sur le fait que tout était « pure merde. Troll merde. Aucune vérité là-dedans.















Cependant, alors que de plus en plus de personnes pointaient vers la vidéo où l’auteur pouvait être clairement entendu louant Bandera, King reconnu sa déclaration, mais a soutenu qu’il avait “aucune idée de qui était ce type Bandera.”

Attachant la confession, il a également écrit “Comme le bouddha l’a dit un jour : ‘ça arrive’.”

King est la dernière victime à tomber dans le piège des canulars téléphoniques de Vovan et Lexus. Le mois dernier, le duo a publié une vidéo avec l’auteur de Harry Potter JK Rowling, où elle lui a donné la permission d’inscrire une malédiction mortelle de ses livres sur les missiles ukrainiens, dont beaucoup ciblent des civils.

Les deux d’entre eux publient maintenant leurs vidéos sur la plate-forme d’hébergement vidéo russe RuTube après que deux de leurs chaînes ont été supprimées de YouTube à la suite d’entretiens explosifs avec l’ancien président américain George W. Bush, le secrétaire britannique à la Défense Ben Wallace et le ministre britannique de l’Intérieur Priti Patel.

Parmi les autres victimes importantes des farceurs russes, dont les vrais noms sont Vladimir Kuznetsov et Alexey Stolyarov, figurent le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le président turc Recep Tayyip Erdogan, le vice-président américain Kamala Harris, le prince Harry et l’icône de la pop Elton John.