Connu pour ses thrillers à suspense dégoulinants et ses histoires d’horreur, l’auteur américain Stephen King a déjà gagné une place dans le cœur de ses fans et de ses lecteurs. King est souvent trouvé en train de tweeter à propos de ses thrillers à suspense préférés et de ses histoires qui attirent son attention. Récemment, c’est la star de Kate Winslet Mare of Easttown qui est devenue le sujet de la discussion.

Compte tenu de son esprit de détective intérieur et de résolution d’énigmes, il n’est pas surprenant que King ait pu deviner le tueur dans le thriller mystérieux de HBO. Avant la fin de la finale de cette mini-série, King avait déjà résolu l’affaire du meurtre d’Erin. Même si peu de gens l’ont vu venir, Kingeven s’est tourné vers Twitter pour partager sa supposition.

King avait tweeté lundi que le gamin Ryan Ross était derrière le meurtre. Les téléspectateurs l’ont réalisé lorsque le détective Mare Sheehan l’a découvert dans la finale.

Je suppose qui a tué Erin dans MARE OF EASTTOWN: Le garçon, Ryan Ross. — Stephen King (@StephenKing) 30 mai 2021

Lorsque King avait tweeté sa supposition, beaucoup étaient incrédules et se sont même demandé pourquoi il considérerait le garçon « innocent » comme un suspect. Cependant, King a expliqué son choix et a mentionné qu’il était un enfant avec beaucoup de rage à l’intérieur. Soulignant l’une des scènes de la série, King a mentionné comment Ryan battait l’intimidateur avec un plateau-repas alors que le gars était méchant avec la fille trisomique, alias la trisomie 21.

Dans un autre tweet, King avait mentionné que ses prédictions n’avaient jamais été fausses, sauf une fois en 1973.

C’est vrai, mais c’est un enfant avec beaucoup de rage à l’intérieur. Exemple concret, battre l’intimidateur avec un plateau-repas alors que l’intimidateur était méchant avec la fille trisomique, alias trisomie 21. https://t.co/SvRC5nKume– Stephen King (@StephenKing) 30 mai 2021

King a certainement impressionné ses fans qui ont maintenant inondé la section commentaires de son tweet. Beaucoup sont impressionnés par l’ingéniosité de l’auteur.

😲😲😲 Comment saviez-vous cela ????— K. Madill (@KaraiMadill1) 2 juin 2021

Vous diable intelligent – Jennifer Schlossberg (@JennSchlossberg) 2 juin 2021

Comment avez-vous deviné ?????— Sue Boeve (@sue_boeve) 2 juin 2021

L’un des fans a commenté le tweet et l’a qualifié de « prédiction étonnante ». Le fan a mentionné comment la prédiction a gagné le respect de King. Elle a également écrit qu’elle et son petit ami soupçonnaient la mère de l’enfant, mais n’avaient jamais eu de doute sur l’enfant.

