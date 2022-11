Stephen King appelle Elon Musk “Terrible Fit” pour Twitter, Bird App Boss répond

Elon Musk et Stephen King ont eu un échange amical sur Twitter après que l’auteur a souligné que Musk semblait “inventer comme il [went] long” en ce qui concerne la gestion de la plate-forme. “Je pense qu’Elon Musk est un visionnaire. Presque à lui seul, il a changé la façon dont les Américains pensent à l’automobile. J’ai une Tesla et j’adore ça. Cela dit, il a été un terrible choix pour Twitter. Il semble inventer au fur et à mesure”, a tweeté King. Musk n’a pas été intimidé par les critiques.

“Les suggestions sont les bienvenues M. [King]”, a-t-il tweeté avec un emoji couronne. “L’objectif est une place publique numérique de confiance, où un large éventail de points de vue est toléré, à condition que les gens n’enfreignent pas la loi ou le spam. Par exemple, toute incitation à la violence se traduira par suspension de compte”, a-t-il ajouté.

Lorsqu’un utilisateur de Twitter a suggéré que Musk ne devrait pas écouter King, le nouveau propriétaire de Twitter a répondu : « Stephen King est l’une des personnes les plus créatives sur Terre. Bien que je ne sois pas d’accord avec tout ce qu’il dit, je veux vraiment l’entendre.”

Stephen King est l’une des personnes les plus créatives sur Terre. Bien que je ne sois pas d’accord avec tout ce qu’il dit, je veux vraiment l’entendre.— Elon Musk (@elonmusk) 27 novembre 2022

Sur la suggestion d’un utilisateur de Twitter, Musk a ensuite invité King à Twitter 2.0. “Invitez-le à twitter 2.0 HQ pour avoir une conversation en face à face”, a suggéré l’utilisateur.

Les mouvements de Musk sur le chèque bleu vacillent depuis qu’il a repris Twitter. Ceci, ainsi que plusieurs décisions qui ont été mises en œuvre et annulées, lui ont valu de nombreuses critiques de la part des utilisateurs de l’application Blue Bird.

Dans une autre interaction sur Twitter plus tôt, l’acteur Mark Ruffalo a dit à Musk de “quitter Twitter”. La politicienne américaine AOC avait tweeté à quel point son compte Twitter avait été bancal depuis que son tweet avait “bouleversé” Musk. Ruffalo s’est joint à lui en écrivant: «Elon. S’il vous plaît, pour l’amour de la décence, quittez Twitter, remettez les clés à quelqu’un qui fait cela comme un vrai travail et continuez à gérer Tesla et SpaceX. Vous détruisez votre crédibilité. Ce n’est tout simplement pas beau.”

Musk a répondu: “Prise chaude: tout ce que l’AOC dit n’est pas [100 per cent] exact”.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici