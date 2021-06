Stephen Kenny : le patron de la République d’Irlande qualifie d’incompréhensibles les fans hongrois qui ont hué ses joueurs en se mettant à genoux | Actualités footballistiques

Stephen Kenny a condamné le comportement « incompréhensible » d’une partie des supporters hongrois après que ses joueurs de la République d’Irlande ont été hués et raillés avant que les équipes ne jouent un match nul et vierge à Budapest.

Les huées étaient clairement audibles au stade Szusza Ferenc dans la capitale hongroise juste avant le coup d’envoi après que les joueurs de la République d’Irlande en visite se soient mis à genoux.

Pendant ce temps, les joueurs hongrois se sont levés et ont pointé du doigt leurs manches qui arboraient le logo de la campagne de respect de l'UEFA.

















Les joueurs de la République d’Irlande ont été hués et raillés par certains supporters hongrois alors qu’ils se mettaient à genoux avant le coup d’envoi de leur match amical à Budapest.



Budapest est une ville hôte de l’Euro 2020, la Hongrie commençant sa campagne à domicile contre le Portugal dans le groupe F mardi prochain.

Discutant de l’hostilité ressentie par ses joueurs, l’entraîneur de la République d’Irlande Stephen Kenny a déclaré : « Le fait qu’il ait été hué est vraiment incompréhensible, et cela doit être dommageable pour la Hongrie, avec les Euros en Hongrie.

« C’est décevant et cela ne reflète pas bien la Hongrie, vraiment, le soutien hongrois. Cela ne reflète pas bien.

« Nos joueurs voulaient le faire. C’est important. C’est une position importante et je les félicite d’avoir adopté cette position.

« Je pense que c’était la bonne décision. J’ai approché [the Football Association of Ireland’s international operations manager] Barry Gleeson et a dit que c’était quelque chose que nous voulions faire, prendre le genou, et je pense que c’est un message très important. »

















Temps forts du match amical entre la Hongrie et la République d’Irlande



L’attaquant de la République d’Irlande et de Norwich, Adam Idah, a ajouté : « De toute évidence, c’est décevant de voir les fans et tout le stade nous huer en nous mettant à genoux.

« C’est pour une bonne cause, essayer d’arrêter le racisme. C’est un signe pour expulser le racisme de la société et la réaction a été très décevante pour être honnête. Nous ne nous attendions pas à ça. »

Le dernier incident survient quelques jours seulement après que les joueurs anglais ont été hués par une section de fans au Riverside Stadium de Middlesbrough, pour leur décision de se mettre à genoux avant leur match contre la Roumanie dimanche.