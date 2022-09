Stephen Johnston – Kelowna Capital Nouvelles

Stephen Johnston – candidat au conseil

Je pense que la croissance doit être gérée en équilibre avec les améliorations des infrastructures qui sont nécessaires pour y faire face. En bref, l’infrastructure doit être améliorée au fur et à mesure que nous grandissons, et non après. Le développement est un autre aspect de la croissance qui nous permet d’adapter la croissance aux besoins. Les gens ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts et le prix du logement est devenu inabordable pour beaucoup. En tant que conseil, nous devons nous assurer que notre OCP tient compte de la densité et fait de la place pour le « chaînon manquant », en particulier les logements avec services de soutien, pour les personnes à faible revenu et pour les personnes âgées, ainsi que les locations non marchandes et marchandes. De plus, nous devons établir des partenariats avec la province et des organismes sans but lucratif pour aider à la construction de ces unités. Nous ne pouvons pas aborder l’abordabilité par nous-mêmes, cela doit passer par un partenariat.

Une chose que nous pouvons faire, c’est investir davantage dans notre service de police et embaucher plus de membres de la GRC. À West Kelowna, nous avons une force partagée avec une composante municipale ainsi qu’une composante provinciale, et nous devons continuer à faire pression sur la province pour qu’elle augmente son effectif afin de répondre à la demande. Ce mandat, notre conseil a investi dans une unité de sécurité communautaire pour résoudre ce problème spécifique.

Nous devons continuer à faire pression sur la province pour améliorer les intersections sur l’autoroute 97 afin de nous assurer que nous pouvons nous déplacer dans notre communauté aussi efficacement que possible. Bien que des échangeurs aux chemins Boucherie et Westlake aient déjà été proposés par la province, les projets n’ont malheureusement jamais démarré. Il est essentiel que nous ramenions ces améliorations majeures à West Kelowna. Localement, nous continuons d’investir dans des routes qui relient nos quartiers de manière plus sûre et plus efficace, ce qui permet à nos résidents de se déplacer plus efficacement une fois qu’ils sortent de l’autoroute. Nous devons également nous concentrer sur la création de centres de quartier, comme Lakeview Village à Lakeview Heights, pour rapprocher les commerces et les services de nos résidents. Cela aide à retirer les véhicules de la route et crée également un plus grand sentiment de communauté dans chacun de nos quartiers.

Je n’ai jamais été du genre à être très influencé par la célébrité. Je pense que West Kelowna compte des gens absolument incroyables qui se montrent régulièrement à la hauteur de l’occasion, dans les coulisses, souvent sans être reconnus. Ces individus se présentent maintes et maintes fois, sans se plaindre, et travaillent sérieusement pour améliorer la vie et développer la communauté dans le Westside.

