Stephen Hendry: le septuple champion du monde révèle qu’il a été condamné à une amende par les patrons du snooker pour l’apparition de Masked Singer | Nouvelles du billard

Stephen Hendry est septuple champion du monde de snooker

Stephen Hendry a été condamné à une amende par l’instance dirigeante du snooker après s’être retiré des événements en raison de son apparition dans The Masked Singer.

Le septuple champion du monde a été révélé comme le personnage de Rubbish dans l’émission de chant des célébrités samedi.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il disait aux gens qu’il faisait tout en gardant son identité secrète, l’ancien numéro 1 mondial a répondu au Association de presse: “J’ai des jokers pour jouer dans certains événements de snooker et je me suis en fait retiré de quelques événements et j’ai été condamné à une amende par la WPBSA (World Professional Billiards and Snooker Association) pour l’avoir fait.

“Et je ne pouvais pas leur dire pourquoi parce que cet enregistrement était en cours et je ne pouvais évidemment pas dire pourquoi je me suis retiré … J’ai juste dit” Écoutez, je ne peux pas jouer au tournoi “.

“Alors, oui, c’était très, très, très étrange… tu meurs d’envie de dire aux gens ce que tu fais mais tu ne peux pas.”

La WPBSA, dont la branche commerciale est le World Snooker Tour, gère les règles régissant les tournois de snooker.

Hendry a accepté de participer à l’émission ITV parce qu’il “l’aime” et qu’il serait anonyme pendant les représentations.

L’homme de 54 ans a déclaré: “On m’a demandé de faire les autres émissions de téléréalité, mais ce qui m’a plu dans celle-ci, évidemment, c’est le fait que vous êtes en costume. Personne ne peut vous voir.

“Et évidemment (il n’y a pas) de stress – ce n’est pas un concours de chant, c’est juste un spectacle où vous allez juste dans ce costume et vous amusez.”