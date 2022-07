Stephen Harper appuie Pierre Poilievre à la tête du parti

OTTAWA — L’ancien premier ministre conservateur Stephen Harper a approuvé Pierre Poilievre comme prochain chef du parti. Dans un rare retour public à la politique des partis, Harper a publié une courte vidéo sur Twitter discuter de son approbation. Harper dit que le concours pour diriger le parti est rempli de candidats, mais un se démarque. L’ancien premier ministre affirme que Poilievre a été ministre fort sous lui lorsque les conservateurs étaient au pouvoir pour la dernière fois, avant d’être battu par le premier ministre libéral Justin Trudeau en 2015. Harper dit que Poilievre a passé les dernières années dans l’opposition à être le « critique le plus virulent et le plus efficace » du parti envers le gouvernement. Il dit que Poilievre a parlé de problèmes économiques urgents comme la dette et l’inflation, et a présenté des solutions qui sont «enracinées dans de bonnes idées conservatrices».

