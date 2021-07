Stephen Harmon, 34 ans, membre de l’église anti-vax Hillsong, décède de Covid après avoir publié « J’ai 99 problèmes mais un vax n’en est pas un »

Un négateur VOCAL de Covid qui a plaisanté « J’ai 99 problèmes mais un vax n’en est pas un » est décédé du virus après s’être battu pendant un mois.

Stephen Harmon a perdu sa bataille le 21 juillet à l’âge de 34 ans – après publiant un tweet rempli de moxie en juin: « SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES DE COURRIEL, JE ME SENS MAL POUR VOUS, FILS. J’AI OBTENU 99 PROBLÈMES MAIS UN VAX N’EN EST PAS UN ! »

Stephen Harmon a fait des blagues sur Covid-19 et semblait fier de ne pas se faire vacciner avant d’avoir contracté Covid-19 et de mourir mercredi Crédit : Facebook / Stephen Harmon

Un mois avant que le membre de l’église de Hillsong ne tweete un riff du morceau « 99 Problems » du rappeur Jay Z Crédit : Twitter / @stephenharmon

Dans les derniers jours de sa vie, Harmon priait pour un miracle en tweetant : « J’ai déjà vu le miraculeux mais j’ai besoin [a] miracle à se produire, maintenant » Crédit : Instagram / @stephenharmon

Le tweet vantard était un riff du refrain de Jay-Z sur le morceau de 2004 « 99 Problems ».

Harmon a été décrit comme étant au début de la trentaine et était diplômé du Hillsong College et un membre fidèle de la congrégation de Hillsong en Californie.

« C’était l’une des personnes les plus généreuses que je connaisse et il avait tellement de choses devant lui », a annoncé le président de Hillsong Church, Brian Houston, sur Instagram.

«Il se présentait toujours aux matchs de football de nos petits-enfants et il manquera à tant de gens. SE DÉCHIRER. »

Avant sa mort, Harmon semblait ne pas prendre la pandémie trop au sérieux.

De retour le 25 mai, il a créé un mème mettant en vedette le rappeur Drake aux côtés du Dr Anthony Fauci.

Il a prétendu mettre plus de foi en sa religion que les mortels comme Fauci poussant les gens à adhérer à des restrictions spécifiques pour empêcher la propagation de la maladie.

« Quand vous ne pouvez pas faire confiance à la Bible parce qu’elle a été écrite par l’homme, mais vous faites confiance aux directives du CDC/Fauci parce qu’elles ont été écrites par l’homme » il a écrit.

« C’est tout à fait logique. »

Il a semblé railler « les « enquêteurs » sur les vaccins en porte à porte de Biden » dans un tweet de juillet, affirmant qu’ils « devraient vraiment être appelés témoins JaCovid ».

Il a ajouté un hashtag « KeepMovingDork ».

Mais le lendemain, Harmon était humilié par les effets du Covid-19 sur son système immunitaire.

« L’une des plus grandes leçons que j’ai apprises au cours de ce voyage covid est la suivante, lorsque vous vous trouvez dans une position où la foi est tout ce qui vous reste, il y a une profondeur de confiance et de paix qui vient parce que vous découvrez qu’il n’y a pas d’autre option que de choisir la foi et la joie dans les épreuves.

L’état d’Harm n’a semblé s’aggraver progressivement qu’après avoir reçu un diagnostic de « pneumonie + désormais pneumonie bactérienne » et décrit comment sa « dépendance à l’oxygène » s’aggravait.

L’homme semblait toujours jeter un peu de légèreté dans le mélange en lui demandant s’il pouvait essayer de donner un coup de pied à Covid « en utilisant des margaritas épicées »

Le 18 juillet, Harmon demandait publiquement des prières.

« S’il vous plaît, priez tous, ils veulent vraiment m’intuber et me mettre sous ventilateur.

« Même les moindres mouvements et mon rythme cardiaque monte en flèche et ma dépendance à l’oxygène augmente », a-t-il écrit dans un tweet.

L’appel à la prière s’est transformé en appels aux miracles.

« Si mon oxygène tombe à nouveau en panne, ils devront m’intuber ou je risque des lésions cérébrales importantes en perdant connaissance et il est possible que je ne revienne pas », a-t-il écrit sur Twitter.

« J’ai déjà vu le miraculeux mais j’ai besoin [a] miracle se produise, maintenant !

Cet espoir a semblé s’estomper avec son dernier tweet avec Harmon demandant une dernière prière: « Je choisis de subir une intubation, j’ai combattu cette chose aussi dur que possible mais malheureusement, il a atteint un point de choix critique et autant comme je déteste avoir à faire cela, je préfère que ce soit la volonté plutôt que la procédure d’urgence forcée.

« Je ne sais pas quand je vais me réveiller, priez s’il vous plaît. »

Harmon a plaisanté sur les efforts de sensibilisation aux vaccins menés par le président Biden en tant que « témoins JaCovid » Crédit : Instagram / @stephenharmon

« C’était l’une des personnes les plus généreuses que je connaisse et il avait tellement de choses devant lui », a annoncé le président de l’église Hillsong, Brian Houston. Crédit : Facebook / Paul Lategan