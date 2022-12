Stephen Greif, 7ème acteur de The Crown and Blake, décède à 78 ans

Stephen Greif, qui est apparu dans Blake’s 7 et The Crown, est décédé à l’âge de 78 ans, ont déclaré ses représentants.

L’acteur a eu une longue carrière sur scène et à l’écran et est apparu dans d’autres séries, notamment Doctors, Coronation Street, Tales of the Unexpected et EastEnders.

Sa mort a été annoncée lundi par Michelle Braidman Associates. “Avec une grande tristesse, nous annonçons le décès de notre merveilleux client Stephen Greif”, lit-on dans son communiqué.

«Sa longue carrière comprenait de nombreux rôles à l’écran et sur scène, notamment au National Theatre, RSC et dans le West End.

“Il nous manquera beaucoup et nos pensées vont à sa famille et à ses amis.”

Né à Sawbridgeworth, Hertfordshire, Greif a fréquenté la Royal Academy of Dramatic Art et est devenu membre de la National Theatre Company à Old Vic et à South Bank.

Stephen Greif avec Natalie Dormer dans le film de 2005 de Lasse Hallström, Casanova. Photographie : TCD/Prod DB/Alamy

Après avoir joué dans de nombreuses productions scéniques tout au long des années 1960 et au début des années 1970, il a fait la transition vers l’écran – décrochant le rôle du commandant de l’espace Travis dans Blake’s 7.

Le spectacle s’est déroulé de 1978 à 1981, avec Greif aux côtés de Gareth Thomas, Paul Darrow, Michael Keating et Sally Knyvette.

Greif a également joué Harry Fenning dans trois séries de Citizen Smith, Signor Donato à Casanova et Commandant John Shepherd dans Shoot On Sight.

Il a également interprété le président de la Chambre, Sir Bernard Weatherill, dans la quatrième série de The Crown en 2020.