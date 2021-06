Stephen Graham, le cuivre courbé de LINE Of Duty, joue avec Hannah Walters dans le nouveau drame Time.

Apparaissant en couple dans Time, les deux acteurs se sont nourris de leur alchimie naturelle et ont été salués comme « une centrale électrique du cinéma ».

Hannah Walters et Stephen Graham apparaissent en couple dans Time[/caption]

Stephen Graham et Hannah Walters de Time sont-ils un couple dans la vraie vie ?

Eh oui, Stephen et Hannah – qui jouent le mari et la femme dans le trio – sont mariés dans la vraie vie.

Ils se sont rencontrés pour la première fois alors qu’ils étaient en formation au Rose Bruford College of Theatre and Performance.

Se rapprochant en 2006, lors du tournage du drame britannique This Is England, ils ont choisi de se marier le 6 juin 2008.

Ils ont deux enfants ensemble – un fils nommé Alfie et une fille appelée Grace.

Hannah et Stephen sont mariés depuis 2008[/caption]

Time est leur dixième apparition commune comme ils ont été vus dans les films Pirates des Caraïbes On Stranger Tides (2011) et Dead Men Tell No Tales (2017).

En parlant de leur performance dans Time, le réalisateur Lewis Arnold a déclaré Le miroir : « Ils étaient incroyables – ils l’ont allumé instantanément.

« Leur alchimie est tout simplement extraordinaire, elle est contagieuse ainsi que pour l’équipage. »

« Tout le monde adore travailler pour eux et attend avec impatience qu’ils soient sur le plateau parce qu’ils sont une telle joie en couple… mais aussi en tant que puissance du cinéma. »

Hannah, 46 ans, a déclaré au Mirror : « Vingt-huit ans que nous nous connaissons. Je vais être honnête – le secret est que c’est moi qui ai envie de mon meilleur ami.

Elle a ajouté: « Je veux le tuer parfois… mais je l’adore. »

Pour Stephen, 47 ans, jouer aux côtés d’Hannah a été tout simplement « absolument phénoménal ».

S’exprimant dans un Q&A en ligne sur Time, l’acteur a admis : « J’ai regardé Hannah à l’époque à l’école d’art dramatique et j’ai toujours pensé qu’elle était brillante. »

Stephen Graham aux côtés de Sean Bean dans le drame de la prison[/caption]

De quoi parle Time sur BBC One ?

Dans Time, diffusé pour la première fois le dimanche 6 juin 2021 sur BBC One, Stephen est plongé dans le milieu carcéral.

La série suit Mark Cobden (Sean Bean), un homme nouvellement emprisonné rongé par la culpabilité suite à son crime, qui rencontre Eric McNally (Stephen Graham) un brillant gardien de prison.

Mais quand l’un des détenus les plus dangereux identifie sa plus grande faiblesse, Eric doit choisir entre ses principes et sa famille.

Les deux acteurs jouent le rôle d’hommes sur le fil dans ce drame de prison graveleux.





Quand est le prochain Time à la télévision et comment puis-je le regarder ?

Comme mentionné ci-dessus, Time a été lancé le dimanche 6 juin à 21 heures.

La série devrait être diffusée chaque semaine sur BBC One.

Cependant, après la diffusion du premier épisode, la série complète a été mise à disposition sur BBC iPlayer.