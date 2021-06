Stephen Graham de Line of Duty révèle un passage déchirant avec un vrai gardien de prison pour le nouveau drame Time

Stephen Graham de LINE of Duty se souvient d’un passage déchirant avec un vrai gardien de prison pour la nouvelle série de la BBC Time.

L’acteur prolifique apparaît dans le drame policier à venir, qui explore la violence, les relations brisées et la culpabilité pesant sur ceux qui sont dans le système pénal.

Stephen Graham a révélé qu’il avait suivi un vrai gardien de prison avec 30 ans d’expérience lors du tournage du drame de la BBC Time[/caption]

Stephen, 47 ans, incarne un gardien de prison qui est contraint de choisir entre son travail et la protection de son fils.

Pendant le tournage, la star a révélé qu’il avait suivi un vrai gardien de prison avec 30 ans d’expérience pour mieux comprendre comment dépeindre son rôle de la manière la plus réelle et la plus authentique possible.

« J’ai absorbé ce type comme une éponge. Ces gardiens de prison, ils essaient de faire leur travail au mieux de leurs capacités », a expliqué Graham.

« Leur travail est de se protéger, de protéger les prisonniers et d’en faire un endroit agréable, raisonnable, cohérent où chacun peut faire son temps, traité avec respect. »

Stephen joue Eric Reid dans le nouveau drame policier[/caption]

Eric est contraint à un dilemme éthique de choisir entre son travail et protéger son fils[/caption]

L’ancienne star de Line of Duty a salué l’écrivain Jimmy McGovern comme un écrivain incroyable et s’est immédiatement inscrit pour être sur Time une fois qu’il a su qu’il était impliqué.

« Si il [Jimmy McGovern] demande si je veux faire quelque chose, je ne dis pas non. C’est l’un de nos grands écrivains.

« En grandissant, en voulant faire ce métier de manière professionnelle, mon ambition majeure était de jouer dans une pièce de Jimmy McGovern dès l’âge de 15 ans environ. »

Il se souvient d’avoir regardé Hillsborough (1996), à propos de la tragique catastrophe du stade de football, qui, selon Stephen, « m’a époustouflé ».

BBC

Sean Bean joue également le rôle de Mark Hebden dans la série[/caption]





Le personnage de Stephen, Eric Reid, est mis à l’épreuve pendant son temps de travail lorsqu’un détenu dangereux le frotte dans le mauvais sens en évoquant quelque chose dont il ne veut pas parler.

Sean Bean, 62 ans, assumera le rôle d’un enseignant, d’un mari, d’un père et d’un tueur réunis en un seul appelé Mark Hebden.

Le drame explorera comment le couple essaiera de sortir de son passé louche.

S’exprimant au sujet de son nouveau rôle, Sean a déclaré: « Être à nouveau impliqué dans un drame de Jimmy McGovern est un véritable privilège et ce sera formidable de retrouver Stephen.

« Mark Hebden est un autre des personnages complexes et superbement écrits de Jimmy et j’ai hâte de lui donner vie à l’écran. »