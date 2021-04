Le nouveau patron d’Aberdeen, Stephen Glass, a révélé que le club recherchait un nouvel attaquant et que les négociations contractuelles avec plusieurs joueurs avaient déjà commencé.

Verre, parlant à Sky Sports pour la première fois depuis sa nomination, prend en charge son premier match contre Livingston en Coupe d’Écosse samedi, après avoir terminé 10 jours en quarantaine depuis son retour en Écosse d’Atlanta United.

Le joueur de 44 ans, qui a fait 131 apparitions pour Aberdeen en tant que joueur entre 1994 et 1998, a également discuté de l’acquisition par le club du vétéran du Celtic Scott Brown et a exposé ses objectifs pour le club cette saison et au-delà.

Interrogé sur ses projets de transfert cet été, alors que la campagne 2020/21 approche de sa fin, Glass a déclaré Sky Sports: « Nous avons déjà entamé des négociations contractuelles avec certains des garçons. Nous cherchons évidemment [at players].

« Il y a un trou évident en haut du terrain. Il y a une opportunité pour les jeunes joueurs d’entrer, alors que nous avons les yeux sur d’autres choses qui pourraient aussi arriver. »

















0:28



Glass révèle qu’Aberdeen ciblera un nouvel attaquant cet été



Aberdeen a convenu des conditions avec l’entraîneur attaquant anglais Allan Russell plus tôt ce mois-ci pour rejoindre Glass et Brown au sein de leur nouvelle équipe de direction – et Glass pense que Russell, en particulier, sera en mesure d’aider à attirer les joueurs à Pittodrie.

« C’est un bon moment pour nous et je pense qu’Allan attirera les avant-centres », a déclaré Glass. «Je pense que les gens seraient prêts à nous prêter de jeunes gars, qui voudraient peut-être venir jouer.

« Nous avons un bon personnel, ça va être un succès et je pense que c’est un endroit où les gens voudront venir. »

Image:

Glass pense qu’Allan Russell pourra aider à attirer de nouveaux joueurs dans le club



Aberdeen n’a plus que quatre matches de la Premiership écossaise cette saison et doit encore affronter les deux clubs Old Firm, avec un match à domicile contre le Celtic, deuxième, mercredi avant un voyage à Ibrox le dernier jour de la saison.

Le match contre les leaders Rangers – qui ont déjà remporté le titre – est en direct Sky Sports Football et pourrait être crucial pour décider qui termine troisième ce trimestre, Aberdeen, quatrième, étant actuellement derrière Hibernian de quatre points.

Lorsqu’on lui a demandé si sa vision pour le club était de s’assurer une place forte en troisième ou d’aller plus loin et d’essayer de diviser la domination de Old Firm en haut du tableau, Glass a répondu: « À court terme – nous devons gagner nos matchs cette semaine.

















1:43



Faits saillants du match de Premiership écossais entre St Johnstone et Aberdeen



« Je pense qu’il y a une opportunité de terminer troisième cette année, c’est donc l’objectif de cette année. Il y a aussi une opportunité d’arriver à une finale de coupe et de remporter un trophée. C’est aussi l’objectif cette année.

« Les bons managers comme Derek (McInnes) ont mis des trophées dans le cabinet. Je sais ce qu’est un bon manager à Aberdeen, et je veux être l’un de ces gars. Je connais les pressions et je sais à quoi on s’attend. »

À partir de la saison prochaine, Glass sera assisté à Pittodrie par Brown, qui rejoindra Aberdeen en tant que joueur-entraîneur, après que le duo a joué ensemble à Hibs plus tôt dans leur carrière.

Cette décision met fin à la période de 14 ans chargée de trophées de Brown avec le Celtic – remportant 10 titres de Premiership écossais, six coupes écossaises et six coupes de la Ligue écossaise – alors que le joueur de 35 ans se tourne d’un œil vers l’entraînement.

















1:15



Glass estime qu’Aberdeen a montré son ambition en amenant Scott Brown au club



« L’expérience de Scott Brown sera inestimable pour le groupe », a ajouté Glass. « Il aidera les jeunes joueurs et l’équipe. Je pense que la communauté d’ici adorera avoir Scott dans les parages.

« C’est un gars formidable en dehors du terrain. Mais, pour moi, je suis ravi de ce qu’il va apporter sur le terrain et de ce que les supporters vont voir. Scott va être un assistant-joueur. Il fait partie des entraîneurs. .

« Il va apprendre. Il le fait déjà au Celtic. Il sera sur le terrain avec nous mais aussi sur le terrain quand il jouera sur le terrain un samedi. »

« [His signing] montre l’ambition du club. Cela montre la confiance que Scott a en moi, Allan et les autres membres du personnel ici.

« Cela montre la conviction qu’il a dans l’avenir à long terme du club. Il aurait pu très facilement rester au Celtic, donc pour moi, cela montre de l’ambition de sa part. Il va être un meilleur entraîneur pour cela. Nous sommes vraiment. excité de le voir venir ici. «