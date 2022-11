Stephen Fry supprime son compte Twitter et rejoint un nouveau réseau social au milieu de la prise de contrôle d’Elon Musk

STEPHEN Fry a annoncé qu’il abandonnait Twitter après le rachat du réseau social par Elon Musk.

Fry rejoint un exode croissant de célébrités quittant le site depuis la nouvelle propriété controversée de Musk.

Stephen Fry a annoncé qu’il quittait Twitter – mais pas pour la première fois Crédit : Getty

Le mandat d’Elon Musk en tant que “Chief Twit” a pris un départ difficile – mais il affirme que le site n’a jamais vu de meilleurs chiffres Crédit : AFP

L’acteur et présentateur a posté une photo de lettres de Scrabble épelant “Au revoir” à ses 12,5 millions de followers pour annoncer son départ.

Cependant, ce n’est pas la première fois que Fry dit qu’il quitte Twitter.

En 2016, il est parti en disant “le plaisir est fini” après une réaction violente suite à des commentaires sur un créateur de costumes.

Plus tard, il a de nouveau démissionné après avoir qualifié le site de “terrain de traque pour les pharisaïques moralisateurs”.

Fry a déclaré qu’il passait maintenant au réseau social alternatif Mastodon, qui a connu une augmentation du nombre d’utilisateurs depuis le déménagement de Musk sur Twitter.

Un porte-parole a déclaré: “Stephen Fry a pensé que le moment était venu de passer à autre chose.”

L’acteur est rejoint dans son départ par la star américaine Whoopi Goldberg, qui a déclaré lundi aux téléspectateurs de son émission de télévision américaine The View : “Cela fait un peu plus d’une semaine qu’Elon Musk a repris Twitter et cet endroit est un gâchis.

“Je m’en vais aujourd’hui… J’en ai marre d’avoir maintenant certains types d’attitudes bloquées maintenant.”

L’exode du duo suit d’autres stars dont le mannequin Gigi Hadid, la chanteuse Sara Bareilles et la productrice Shonda Rhimes.

Le mandat de Musk a déjà bien commencé, alors qu’il continue de sévir contre les faux comptes sur la plateforme.

Il a publiquement interdit des comédiens, dont Kathy Griffin et Sarah Silverman, pour s’être ouvertement fait passer pour lui, et prévoit d’introduire une étiquette de prix de 8 $ par mois pour être vérifiée par « vérification bleue ».

L’homme le plus riche du monde a également fait face à des réactions négatives pour avoir supprimé plus de 3 000 emplois lors de ses premiers jours, mais a déclaré que c’était nécessaire car le site perdait 4 millions de dollars par jour avant le déménagement.

Malgré la controverse en tant que nouveau “Chief Twit”, Musk affirme que la plate-forme connaît désormais un nombre record d’utilisateurs.