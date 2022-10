Stephen Fry rend hommage à l’acteur de Harry Potter Robbie Coltrane alors qu’il décède à l’âge de 72 ans

STEPHEN Fry a dirigé les hommages à Robbie Coltrane ce soir après l’annonce de son décès à l’âge de 72 ans.

L’acteur de Harry Potter, plus connu pour jouer Hagrid, est décédé aujourd’hui à l’hôpital en Ecosse.

Robbie Coltrane est décédé à 72 ans[/caption]

Il était bien aimé pour jouer Hagrid[/caption]

Stephen, qui a joué avec lui dans la série comique Alfresco, se souvient très bien de lui en écrivant: «J’ai rencontré Robbie Coltrane pour la première fois il y a presque exactement 40 ans.

“J’étais émerveillé/effrayé/amouré en même temps.

“Une telle profondeur, puissance et talent : assez drôle pour provoquer des hoquets et des klaxons impuissants alors que nous faisions notre première émission télévisée, ‘Alfresco’.

« Adieu, mon vieux. Tu vas terriblement nous manquer.

L’agent de Robbie depuis 40 ans, Belinda Wright, a annoncé la nouvelle de sa mort et a remercié le personnel médical du Forth Valley Royal Hospital à Larbert, près de Falkirk en Écosse, pour leur “attention et diplomatie”.

Dans un communiqué, elle a ajouté: “Robbie était un talent unique, partageant le prix du livre Guinness des records pour avoir remporté trois Baftas consécutifs du meilleur acteur pour son interprétation de Fitz dans la série télévisée Cracker en 1994/1995 / et 1996 avec Sir Michael Gambon. .

« On se souviendra probablement mieux de lui pendant des décennies en tant que Hagrid dans les films Harry Potter.

“Un rôle qui a fait le bonheur des enfants et des adultes du monde entier, suscitant un flot de lettres de fans chaque semaine pendant plus de 20 ans.

“Les fans de James Bond écrivent aussi pour applaudir son rôle dans GoldenEye et The World Is Not Enough.

“Pour moi personnellement, je me souviendrai de lui comme d’un client fidèle en plus d’être un acteur merveilleux, il était d’une intelligence médico-légale, d’un esprit brillant et après 40 ans à être fier d’être appelé son agent, il me manquera.”

Robbie a été nommé OBE dans la liste des honneurs du Nouvel An 2006 pour ses services au théâtre et il a reçu le Bafta Scotland Award pour sa contribution exceptionnelle au cinéma en 2011.

L’acteur laisse dans le deuil sa sœur Annie Rae, ses enfants Spencer et Alice et leur mère Rhona Gemmell.