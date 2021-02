Stephen Fry dit que James Corden n’aurait pas dû jouer le rôle gay dans The Prom de Netflix

Stephen Fry a déclaré qu’il blâme le directeur de la nouvelle comédie musicale de Netflix pour La performance ‘camp, podgy des années 1970’ de James Corden en tant qu’homme gay dans The Prom.

Le portrait de Corden de Barry Glickman dans The Prom, et sa nomination aux Golden Globes pour le meilleur acteur dans une comédie, a déclenché un contrecoup plus tôt ce mois-ci, comme l’ont affirmé les fans il a donné une représentation stéréotypée d’un homme gay.

Fry, 63 ans, a révélé qu’il pensait que le réalisateur du film, Ryan Murphy, était responsable de ne pas avoir dit à l’animateur de talk-show Corden de « composer avec le bas ».

Fry a déclaré à TravelGay: ‘Je ne veux pas ajouter à la haine que reçoit James Corden [for that role].

« Je dois dire pour sa défense que toute performance qui se termine sur un film est de la responsabilité du réalisateur. Donc Ryan Murphy est en faute là-bas, pas James.

The Prom de Netflix avec Meryl Streep dans le rôle de Dee Dee Allen (à gauche) et James Corden dans le rôle de Barry Glickman

« Il aurait dû dire de réduire le volume et de ne pas aller dans un camp, chiffre podgy des années 1970. »

Andrew Rannells, co-star de Corden’s The Prom, qui est gay mais joue un rôle direct dans le film, a déclaré au magazine Attitude: « De toute évidence, la représentation est très importante, mais ce que je pense que Ryan fait si bien, c’est, vous savez, c’est le meilleur personne pour le travail, très franchement.

« De la même manière que James peut jouer le personnage gay, il m’a également donné l’opportunité de jouer un personnage hétéro, ce que je ne fais pas tout le temps. »

Le terme «visage gay» a été utilisé pour décrire l’utilisation par Hollywood d’acteurs hétérosexuels dans des rôles LGBTQ +.

Les commentaires de Fry surviennent une semaine après que l’écrivain de It’s A Sin, Russell T Davies, a exhorté les stars hollywoodiennes hétérosexuelles à refuser les rôles gays dans les films et à encourager plutôt les producteurs à choisir un acteur LGBT.

Fry, 63 ans, a révélé qu’il pensait que le réalisateur de The Prom, Ryan Murphy, était responsable du casting de Corden

Davies, 57 ans, a déclaré que les acteurs homosexuels célèbres « n’existent pas pour diriger des blockbusters » et que les acteurs hétérosexuels doivent « se retirer » pour les aider à obtenir plus d’opportunités.

Dans l’interview, Fry a salué la décision de Davis de ne choisir que des acteurs homosexuels pour des rôles homosexuels dans son drame de Channel 4 It’s a Sin.

Tous les personnages gays du drame, qui raconte la vie et la mort d’un groupe d’amis dans l’épidémie de sida des années 80, sont interprétés par des acteurs LGBT.

Fry a déclaré qu’il y avait quelque chose de plus magique à savoir que les personnages de la série étaient des « jeunes hommes homosexuels ».

Il a poursuivi: « Je pense que Russell avait tout à fait raison. Il y a une sorte de sentiment en le regardant sur la façon dont ces garçons auraient pu être nous.

À propos du drame – qui raconte la vie et la mort d’un groupe d’amis dans l’épidémie de sida des années 1980 – le comédien a déclaré: « Il y a quelque chose de plus magique à savoir que les garçons sont eux-mêmes de jeunes homosexuels. »

Critique: la nomination de James Corden pour le meilleur acteur dans une comédie en tant que personnage gay Barry Glickman dans The Prom aux Golden Globes 2021 a déclenché une réaction brutale parmi les fans du film

« Il y a une sorte de sentiment pendant que vous le regardez sur la façon dont ces garçons auraient pu être nous »: le drame raconte la vie et la mort d’amis dans l’épidémie de sida des années 1980 (photo)

Candid: Plus tôt ce mois-ci, l’écrivain Russell, 57 ans, a exhorté les stars hollywoodiennes à refuser les rôles homosexuels dans les films et à encourager plutôt les producteurs à choisir un acteur LGBT (photo de 2019)

La personnalité médiatique a également discuté de l’impact de la pandémie de coronavirus sur la santé mentale et du traitement des problèmes de confiance corporelle à l’ère des médias sociaux, ajoutant: « J’ai essayé d’apprendre à me pardonner pendant des jours qui ne sont pas bons.

« Vous savez, il y a des jours où je me lève et je ne peux tout simplement pas me résoudre au travail ou passer cet appel téléphonique ou laver cette casserole.

«Il y a beaucoup de glorification d’un certain type de corps, que j’ai toujours détesté. Ce genre de pression [to be popular online] est horrible parce que je me souviens, la plupart des gens peuvent, le sentiment d’être impopulaire à l’école.