Stephen et Evie Colbert parlent de leur famille, de la nourriture et des histoires derrière leur nouveau livre de cuisine

Amna Nawaz :

Stephen Colbert fait rire l’Amérique depuis des décennies et, depuis 2015, dans « The Late Show With Stephen Colbert » sur CBS.

Au fil des années, sa femme, Evie McGee Colbert, a souvent été mentionnée et fait des apparitions régulières dans l’émission. Et maintenant, le couple partage les ingrédients qui font que leur partenariat fonctionne, en particulier dans la cuisine. Leur nouveau livre de recettes « Does This Taste Funny ? » est désormais disponible.

Et nous nous sommes rencontrés récemment pour parler de nourriture, de famille et de politique pour notre série d’arts et de culture, Canvas.

Au bar Porchlight de New York,

Stephen Colbert, co-auteur de « Est-ce que ça a un goût bizarre ? Recettes que notre famille adore » : Je n’ai jamais été interviewé dans un bar auparavant. C’est sympa.

Evie McGee Colbert, co-auteur, « Est-ce que ça a un goût bizarre ? Recettes que notre famille adore » : Qu’avons-nous ici ?