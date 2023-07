Stephen Curry termine avec un aigle et remporte le tournoi de golf American Century Championship

Stephen Curry a réussi un putt de 18 pieds pour l’aigle sur le dernier trou pour remporter le championnat américain du siècle dimanche, son premier titre dans le tournoi des célébrités.

Curry, la star des Golden State Warriors qui fait un trou d’un coup samedi, l’a surmonté avec son aigle de clôture sur le 18e trou par-5 du parcours de golf Edgewood Tahoe sur les rives du lac Tahoe. Après la chute du putt, il a jeté son chapeau en l’air et a couru dans les bras de sa femme, Ayesha.

« Je ne fais pas ça pour gagner ma vie, donc c’est quelque chose dont vous rêvez », a déclaré Curry. « Je joue dans ce tournoi depuis près d’une décennie et maintenant j’ai du matériel à montrer. C’est assez spécial. »

L’aigle était bon pour six points sous une version du système de notation modifié de Stableford. Les joueurs reçoivent trois points pour un birdie, un point pour un par et moins-2 points pour un double bogey ou pire.

Curry a terminé avec 75 points, deux devant le finaliste Mardy Fish, un ancien joueur de tennis professionnel qui a remporté cet événement en 2020. Fish avait trois points d’avance sur Curry entrant dans le 18e mais a fait le par.

Curry est devenu viral pour la deuxième fois ce week-end après son as sur le septième trou de 152 verges, par-3.

« Je frappais la balle assez solidement, alors je sentais que j’aurais une chance », a déclaré Curry. « Sur le putt, j’étais étonnamment calme. Les cinq derniers pieds ressemblaient à un ralenti. »

Le poisson a tiré même avec Curry avec des birdies sur trois des six premiers trous. Il a pris la tête lorsque Curry a bogué les 11e, 12e et 14e.

Sous notation conventionnelle, Curry a tiré 72 dimanche. Fish a eu le meilleur tour de la journée, un 3-moins de 69 ans.

Joe Pavelski des Stars de Dallas a terminé troisième avec 66 points, l’ancien lanceur des ligues majeures Mark Mulder a terminé quatrième et le quart-arrière des Jets de New York Aaron Rodgers a terminé cinquième, une place devant la grande Annika Sorenstam du circuit de la LPGA.

L’ancien lanceur Derek Lowe a terminé septième et le champion en titre Tony Romo a terminé huitième.

Curry est le premier vainqueur noir du tournoi en 34 ans d’histoire. Il devient le cinquième athlète actif à gagner et le premier depuis Al del Greco, le botteur des Titans du Tennessee, en 2000. Son premier prix de 125 000 $ sera reversé à une œuvre caritative car Curry est un golfeur amateur.

Charles Barkley a terminé 81e dans le groupe de 93 joueurs.

Reportage de l’Associated Press.

