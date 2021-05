Stephen Curry «spectaculaire» en 49 points pour les Golden State Warriors contre OKC Thunder | Nouvelles de la NBA

Stephen Curry a marqué 49 points en 29 minutes et a égalé son meilleur score de la saison avec 11 points à 3 points alors que les Golden State Warriors battaient le Thunder d’Oklahoma City 136-97 samedi soir.

Curry a tiré 14 sur 26 au total et 11 sur 21 au-delà de l’arc tandis que les fans lui ont donné une sérénade avec des chants de « MVP! MVP! » comme ils l’ont toujours été depuis qu’ils ont été autorisés à retourner au Chase Center. Il a fait cinq 3 au premier quart, un au deuxième et cinq de plus au troisième avant de passer tout le quatrième quart.

« J’apprécie l’amour », a déclaré Curry. « Des nuits comme ce soir, vous voulez bien démarrer en sachant que nous devrions gagner ce match. Quand vous voyez les deux premiers descendre, vous commencez à trouver un autre niveau de confiance… et essayez de créer une avalanche à partir de là. »

C’est la cinquième fois au cours des 15 derniers matchs et le septième match au total cette saison que Curry a réussi 10 3 ou plus dans un match, battant son propre record de six en une saison établi en 2018-2019.

« On dirait qu’il est toujours spectaculaire ces jours-ci et ce soir, il l’a dépassé, comme vraiment spectaculaire », a déclaré l’entraîneur des Warriors, Steve Kerr. « Quand il est entré dans le troisième, nous avions environ 4 000 fans dans les gradins et vous pouviez tous les entendre en prévision du ballon entrant dans le cerceau. C’est incroyable. C’est juste un joueur incroyable. À une époque où le 3 -point shot est roi, Steph est le meilleur de tous. «

Draymond Green a récolté 15 points et 13 passes pour aider les Warriors à remporter leur deuxième victoire contre le Thunder en trois jours. Andrew Wiggins a marqué 18 points et Jordan Poole 16.

Golden State est resté un demi-match devant Memphis pour la huitième place à l’Ouest. Les deux équipes s’affrontent lors de la finale de la saison régulière le 16 mai au Chase Center.

Svi Mykhailiuk a marqué 17 points et Luguentz Dort en a ajouté 16 pour Oklahoma City. Le Thunder a perdu six de suite et 20 sur 21.

« (Curry) met une tonne de pression (sur), même s’il commence 0 pour 5 », a déclaré l’entraîneur du Thunder Mark Daigneault. « C’est ce qui leur ouvre tout. Il l’a fait ce soir. Nous n’en avons pas fait assez. »

Le curry a fait chaud tôt et ne s’est jamais arrêté. Il a marqué 24 points au premier quart – un de moins que le Thunder en équipe – et est allé 7 en 7 sur lancers francs.

Cela n’incluait pas ce qui était sans doute le point culminant le plus dramatique de Curry sur un plan pour lequel il n’a pas été reconnu.

Le joueur de 33 ans a dribblé derrière son dos en haut de l’arc, a conduit près de la clé puis a renversé un tir à une main déséquilibré, mais les arbitres ont jugé que Curry avait déjà été victime d’une faute de Josh Hall. obtenir le coup de feu.

« Steph donne un spectacle tous les soirs », a déclaré le centre des Warriors Kevon Looney. « Parfois, vous le prenez pour acquis. Il semblait que les cinq joueurs le tenaient dans une pièce et il était capable de se relever et de réussir. »

Après avoir passé la majeure partie du deuxième quart-temps, Curry a réalisé des 3 consécutifs et en a ajouté un autre dans le cadre d’une course de 19-6 pour commencer le troisième.

