Stephen Curry parle de la sortie de Brittney Griner

Hier, ce que tant de personnes avaient prié et espéré s’est finalement concrétisé sous la forme de la libération de Brittney Griner de Russie. Brittney a été impliqué dans un échange de prisonniers avec la Russie impliquant le marchand d’armes international Viktor. Un accord négocié par l’Arabie saoudite.

Pendant près d’un an, elle a été détenue dans une prison russe pour avoir affirmé qu’elle était en possession d’huile de THC. Pendant que Brittney était détenue en Russie, sa femme a gardé son nom sur le devant de la scène pour réclamer sa libération. Avec sa femme Cherelle Griner, toute la WNBA et la NBA ont gardé son nom en vie.

Stephen Curry a été l’un des plus grands défenseurs de Griner pour sa libération pendant les 10 mois passés à l’étranger. La nuit dernière, il a réagi à sa libération pendant Sports illustrés Sportif de l’année Prix. Lors de son discours d’acceptation du sportif de l’année 2022, il s’est adressé directement à Brittney.

“Nous sommes heureux qu’elle soit à la maison, nous sommes heureux qu’elle ait retrouvé sa famille”, a déclaré Curry. “C’est un rappel constant pour tous ceux qui continuent d’utiliser leurs plates-formes pour parler de questions importantes et qui peuvent faire avancer les choses. Merci à l’administration du président Biden d’avoir participé à ce combat. Mais, c’est aussi un rappel que nous devons tous rester engagés dans la lutte pour protéger les citoyens américains au pays et à l’étranger qui sont détenus à tort, et nous pouvons continuer à nous engager dans cette lutte. BG, nous t’aimons. Nous vous remercions de votre sacrifice, de votre persévérance et de votre patience pour traverser ce processus, et espérons que vous apprécierez de retrouver votre famille. Nous sommes toujours avec toi, BG.