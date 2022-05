Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green: le Big Three des Warriors est de retour alors que le trio s’apprête à faire sa sixième apparition en finale de la NBA | Nouvelles de la NBA

Cela aurait pu être 2015 ou 2022, mais même si la ligue change, le noyau des Golden State Warriors reste le même.

Le moteur à trois qui a conduit et soutenu leur course dynastique reste intact et Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson ont propulsé les Golden State Warriors à une sixième apparition en finale de la NBA au cours des huit dernières années.

Après une interruption de deux ans avec des complications de Covid, des blessures aux trois hommes – dont une absence dévastatrice de deux ans et demi pour Thompson – les Warriors sont de retour comme ils l’ont prouvé avec un travail de démolition 4-1 du Dallas Mavericks lors de la finale de la Conférence Ouest, couronnée par une victoire 120-110 jeudi soir.

La formule a fait ses preuves et fonctionne. Klay Thompson attrape le ballon et le tire avec une facilité et un style ridicules, tout en étant un ravageur en défense. Draymond Green ancre cette défense solide et est le général qui donne les ordres sur le terrain, tout en faisant de petits morceaux de tout ce qui fait la différence pour gagner. Et Stephen Curry n’est que Steph Curry : magique, inimitable.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le garde des Warriors Stephen Curry devient le premier joueur à remporter le prix MVP de la finale de la Conférence Ouest



Nous savions qu’ils auraient un autre essai – peut-être plus d’un, étant donné la force de la construction de la liste autour d’eux – ce dont nous n’étions pas tout à fait sûrs, c’est si nous les reverrions tous ensemble au grand bal.

On a cependant l’impression qu’il ne s’agit pas tant d’une dernière danse que d’un retour à la fête. Et ils apprécieront leurs chances d’ajouter un quatrième championnat au cours de cette période de huit ans.

“Comme je l’ai dit maintes et maintes fois, je vais continuer à le dire : personne n’a prouvé qu’il pouvait nous faire quitter cet endroit”, a déclaré Green. “C’est l’état d’esprit avec lequel nous entrons dans cette affaire. Nous comprenons ce qu’il faut pour gagner un championnat.”

Image:

Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson, plus jeunes, en action pour les Golden State Warriors contre l’OKC Thunder en 2014





Le triumvirat de Curry, Thompson et Green est dans l’air raréfié dans la tradition de la NBA en tant que noyau d’une équipe qui a atteint six finales de la NBA en huit ans. C’est un exploit que seuls les plus grands groupes ont atteint avec les Celtics de Bill Russell dans les années 1950 et 1960, les Lakers de Magic Johnson dans les années 1980 et les Bulls de Michael Jordan dans les années 1990.

Maintenant, les Warriors espèrent ajouter un quatrième titre à ceux qu’ils ont remportés en 2015, 2017 et 2018 lorsque les finales commenceront le 2 juin contre Boston ou Miami. Les Celtics mènent la série 3-2 avant le match 6 à domicile vendredi soir.

“Nous sommes heureux d’être ici, mais cela aiderait beaucoup notre héritage si nous terminions la mission et gagnions le tout”, a déclaré Thompson. “Nous pouvons être heureux ce soir, et nous le serons, je le fêterai ce soir. Mais demain, quand ce match 6 commencera, je tourne la page et je fais du repérage parce que nous voulons terminer ce truc de la bonne façon. “

La dernière fois que les Warriors ont atteint la finale, ils ont échoué, entamant une spirale de deux ans remplie de défaites et de blessures. Thompson s’est déchiré le LCA gauche lors d’une défaite dans le sixième match de fin de saison lors de la finale de la NBA 2019.

Kevin Durant s’est déchiré le tendon d’Achille plus tôt dans cette série, puis est parti pour Brooklyn cet été-là, ce qui a conduit les Warriors à terminer le pire 15-50 de la NBA lors de la saison 2019-20 raccourcie par la pandémie.

Thompson s’est ensuite déchiré le tendon d’Achille droit juste avant le début de la saison suivante et les Warriors n’ont pas pu revenir en séries éliminatoires, se faisant éliminer par Memphis lors du match de barrage.

Mais Thompson est revenu en janvier et la combinaison du trio vieillissant de stars avec une infusion de jeunesse de joueurs comme Andrew Wiggins, Jordan Poole et d’autres a ramené Golden State au sommet de la ligue.

“Nous n’avons jamais perdu la foi, mais vous comprenez à quel point il allait être difficile de gravir à nouveau la montagne”, a déclaré Curry. “Je pense qu’en interne, nous sommes tous extrêmement fiers de ce qu’il a fallu pour revenir ici. Ouais, c’est vraiment sympa d’après ce que nous avons traversé.”

Thompson a ouvert la voie lors de la victoire décisive du match 5 de la finale de la Conférence Ouest contre Dallas, réalisant huit points à 3 points pour une cinquième fois record de sa carrière en séries éliminatoires et marquant 32 points.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Klay Thompson a perdu 32 points dans le match 5 pour aider les Warriors à atteindre la finale NBA 2022



Green a ajouté 17 points, six rebonds et neuf passes pour accompagner son éclat défensif habituel et Curry a récolté 15 points et neuf passes alors qu’il était nommé MVP de la série.

C’est un niveau de jeu qui rappelle à l’entraîneur Steve Kerr les équipes des Bulls dans lesquelles il a joué avec Jordan et Scottie Pippen qui ont remporté tant de titres dans les années 1990.

“Le dénominateur commun est juste des joueurs talentueux qui sont de féroces concurrents”, a déclaré Kerr. “Que vous parliez de Michael et Scottie, Steph, Draymond, Klay, il faut un type particulier d’athlète pour avoir les deux dynamiques. L’habileté et l’athlétisme et tout ça, mais aussi pour être incroyablement compétitif et vouloir tellement gagner .

“C’est la seule façon d’avoir une course comme ça parce que vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous êtes frustré. Si vous n’avez pas ce type de désir de compétition et ce type de compétence combinés, cela n’arrivera tout simplement pas six fois sur huit ans.”

La ruée vers les matchs en direct des éliminatoires de la NBA se poursuit sur Sky Sports cette semaine – voir la liste des jeux ici et abonnez-vous pour regarder l’action en direct.