Stephen Curry joue alors que les Warriors sont couronnés champions de la NBA pour 2022; Golden State scelle un quatrième titre en huit ans en battant les Boston Celtics | Nouvelles de la NBA

Stephen Curry a réalisé une autre performance exceptionnelle alors que les Golden State Warriors battaient les Boston Celtics pour devenir champions lors du sixième match de la finale de la NBA.

Curry a rebondi après un affichage décevant du cinquième match – une valeur aberrante dans une magnifique série pour la superstar des Warriors – pour mener son équipe à une victoire 103-90 au TD Garden de Boston, scellant un quatrième titre en huit ans pour la franchise.

Cela survient seulement deux saisons après que les Warriors aient eu le pire record de la ligue. Ce triomphe a achevé un parcours pas comme les autres, après une série de cinq finales consécutives, puis une chute libre au fond de la NBA, et maintenant un retour à la grandeur.

La course dynastique a été menée par Curry, son collègue Splash Brother Klay Thompson et le pivot défensif Draymond Green. Ce trio était à nouveau au centre de cette victoire au titre, avec Andrew Wiggins se joignant pour apporter d’énormes contributions au triomphe du titre 2022 et Kevon Looney dominant sur la vitre tout au long des séries éliminatoires.

À juste titre, chacun des Warriors a joué un rôle dans la victoire du match 6. Curry a cependant ouvert la voie, avec 34 points, sept rebonds et sept passes décisives ainsi que deux interceptions et un contre – et cela a suffi pour le voir couronné MVP de la finale de la NBA pour la première fois de sa carrière.

Green a connu son meilleur match de la finale de la NBA et était partout sur le terrain tout au long du match 6, se rapprochant d’un triple-double avec 12 points, 12 rebonds et huit passes ainsi que deux interceptions et deux contres.

Thompson, qui effectue un retour personnel remarquable après son retour plus tôt cette année après deux ans et demi d’absence à cause d’une blessure, a réussi lui-même une douzaine de points. Il a mis des milliers d’heures à travailler en arrière-plan pour lui permettre de revenir à ce stade et de redevenir un champion.

« Tout a payé », a déclaré Thompson. « C’était l’époque canine, beaucoup de larmes ont coulé. Vous saviez que c’était une possibilité, mais le voir en temps réel, c’est fou. »

Wiggins a marqué 18 points, avec six rebonds, cinq passes décisives, quatre interceptions et trois blocs – un score de boîte qui illustre la contribution massive qu’il a apportée dans tous les domaines du jeu tout au long de la série, en tant que deuxième meilleur joueur des Warriors lors de la finale de la NBA. .

Les Warriors remportent un quatrième titre, et pour la troisième fois, la victoire a été remportée sur la route. Les trois premiers anneaux ont eu lieu en 2015, 2017 et 2018, lorsque Golden State était dominant et a effectué cinq voyages consécutifs en finale. La victoire de jeudi soir voit les Warriors remporter le septième championnat de la franchise, les plaçant à la troisième place de tous les temps derrière les Celtics et les Lakers de Los Angeles, qui restent à égalité avec 18 chacun au sommet.

Il ne semblait pas que les choses allaient se terminer au début, alors que Boston prenait une avance de 14-2. Les passes et l’espacement des Celtics étaient lisses pour commencer le match et la foule se déchaînait.

Mécontent de ce qu’il voyait, Steve Kerr – qui est maintenant neuf fois champion de la NBA, cinq en tant que joueur et quatre en tant qu’entraîneur de Golden State – a demandé un temps mort et les Warriors ont amélioré leur défense hors du ballon par la suite. Son homologue, Ime Udoka, a changé de rotation, a retiré Jayson Tatum un peu plus tôt et a fait appel à Payton Pritchard pour tenter d’augmenter les niveaux de production de son unité de banc.

Cela n’a pas fonctionné, car Pritchard, Derrick White et Grant Williams étaient tous à moins-20 ou pire pour leurs minutes sur le sol à la mi-temps alors que les Warriors couraient 54-25 après la première avance des Celtics pour avoir un avantage très confortable. se diriger vers la pause. Seul Grant Williams est revenu au-dessus de cette marque après la seconde mi-temps, terminant moins-18.

Les joueurs de banc des Warriors, d’autre part, ont donné quelques minutes massives alors que les Celtics ont cédé 21 points successifs dans la seconde et avec cela, leurs chances de gloire du titre NBA.

Jordan Poole nous a tous invités à la « Poole Party » pour aider à renverser la vapeur, avec quelques trois points massifs au deuxième quart. Il a terminé le match avec 15 points.

Looney a perdu sa place de départ pendant la série au profit d’Otto Porter Jr (il avait six points, passant 2 sur 3 du terrain, tous deux au-delà de l’arc) mais était toujours le principal grand homme des Warriors tout au long de la série. Il a capté six rebonds offensifs et sa domination du verre à cette fin a été vitale pour offrir une deuxième chance aux Dubs alors qu’ils construisaient l’avance.

Gary Payton II, qui s’est remis d’une fracture du coude en seulement un mois pour s’assurer qu’il était prêt pour la finale, avait la meilleure note nette des joueurs des Warriors, terminant plus-18 pour ses minutes au sol, ajoutant six points et trois rebonds. et trois interceptions.

Cela a été une série de courses au troisième trimestre et Al Horford, le seul joueur vétéran d’une jeune formation des Celtics, a été massif au troisième trimestre. Il a marqué 11 points dans le troisième cadre ainsi que cinq rebonds et produit un énorme bloc qui a vu la foule de Boston revenir à la vie.

Image:

Le gardien des Golden State Warriors, Stephen Curry, célèbre avec ses coéquipiers après avoir battu les Boston Celtics lors du match 6





Jaylen Brown, qui a égalé Curry avec 34 points pour mener Boston au score, a dit à l’équipe de « retirer ce regard de leurs visages et de continuer à jouer » pendant un temps mort alors que le découragement commençait à se faire sentir avec certains de leur jeune équipe.

Les hôtes l’ont ramené à un chiffre à un moment donné, mais avec 22 revirements à la fin du match, ils n’allaient jamais terminer le retour.

Ce n’était que la cinquième défaite en 22 apparitions dans la série de titres pour Boston, qui a tourné sa saison pour avoir une chance de remporter cette couronne. Boston avait une fiche de 25-25 après 50 matchs, puis a fait une déchirure absolue pour se rendre en finale et a presque remporté ce qui n’aurait été que le deuxième championnat de la franchise depuis 1986.

Tatum est resté sans but en seconde période jusqu’à la troisième minute du troisième quart et sa finale décevante de la NBA s’est terminée avec seulement 13 points sur 33% de tirs.

Horford avait 19 points et 14 rebonds à la fin pour un impressionnant double-double, tandis que son partenaire en zone avant Robert Williams III a enregistré 10 points, sept rebonds et cinq contres. Les performances impressionnantes de Time Lord malgré une blessure tout au long de la finale de la NBA sont positives pour les Celtics.

La journée appartenait cependant aux Warriors, et elle allait probablement arriver dès que Green, qui avait raté ses 12 premiers tirs à trois points de la série, en a enterré un dans le coin à la fin du premier quart. Il en a ajouté un autre avant la fin du match, mais c’est Curry qui a pris la vedette.

Il y avait du temps avant la fin pour Andre Iguodala, le MVP de la finale en 2015, pour monter sur le sol pour ce qui pourrait bien être sa dernière apparition en tant que joueur de la NBA. Il rejoint Curry, Thompson et Green pour décrocher une quatrième bague.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, n’a pas pu être au match car il est resté dans les protocoles de santé et de sécurité de la ligue liés au virus. Le trophée Larry O’Brien redessiné – le souvenir en or remis aux champions de la NBA – a été remis aux Warriors par le sous-commissaire Mark Tatum à la place.

« Nous avons trouvé un moyen de le faire », a déclaré Curry après que les Warriors aient accepté le trophée du championnat et célébré sur le terrain. « Cela fait partie d’un pedigree de championnat, notre expérience. Nous avons construit cela pendant 10-11 ans. Cela signifie beaucoup quand vous arrivez à ce stade. »

À leur retour sur cette scène après les retombées dévastatrices de la finale de la NBA 2019 qui a vu Thompson se déchirer le LCA et Kevin Durant se déchirer le tendon d’Achille avant de décider de quitter la franchise, les Warriors ont de nouveau atteint le sommet du monde du basketball.

La Finales NBA (listes TV ici) continuer sur Sky Sports cette semaine, abonnez-vous pour regarder l’action en direct.