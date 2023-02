Stephen Curry des Golden State Warriors sera écarté indéfiniment en raison d’une blessure au genou gauche

La star des Golden State Warriors, Stephen Curry, sera absente indéfiniment en raison d’une blessure au genou gauche, ont annoncé dimanche les champions de la NBA.

Dans un communiqué, les Warriors ont déclaré qu’un examen IRM avait confirmé que Curry “souffrait de déchirures partielles de ses ligaments tibiofibulaires supérieurs” au genou gauche, ainsi que d’une membrane interosseuse déchirée et d’une contusion au bas de la jambe.

Au milieu des rapports selon lesquels Curry pourrait manquer “plusieurs semaines”, les Warriors ont seulement déclaré qu’il “ne jouera pas dans le match (de lundi) et des éclaircissements supplémentaires sur un calendrier potentiel seront établis dans les prochains jours”.

Curry a été blessé lors d’une collision avec le garde de Dallas McKinley Wright au troisième quart de la victoire à domicile des Warriors samedi.

Le joueur de 34 ans a boitillé jusqu’à la ligne de touche et a été exclu pour le reste du match.

Il a passé une IRM dimanche.

“Je pense que le principal est qu’il va être absent un peu”, a déclaré l’entraîneur des Warriors Steve Kerr aux journalistes. “Nous allons réévaluer dans quelques jours.

« La bonne nouvelle, c’est qu’il va revenir. Nous ne savons pas exactement quand, mais ce n’est pas une blessure qui va le retenir pour la saison.”

Curry, qui marque en moyenne 29,4 points par match cette saison, ne jouera pas lundi contre Oklahoma City. Et avec le All-Star Game dans deux semaines, il semble maintenant très possible que Curry ne soit pas là.

Si Curry – ou l’un des 24 autres joueurs sélectionnés pour le NBA All-Star Game – ne peut pas participer au concours du 19 février, le commissaire Adam Silver sélectionnera un remplaçant. Les partants ont été choisis selon une formule qui incluait le vote des fans, des médias et des joueurs de la NBA. Les réserves ont été choisies par les entraîneurs de la NBA.

Curry a déjà eu une absence prolongée de la saison, ratant 11 matchs du 16 décembre au 7 janvier en raison d’une blessure à l’épaule. Les Warriors sont allés 6-5 dans ces matchs et il reste cinq matchs avant la pause des étoiles.

“Nous venons de traverser une période sans lui … et nous nous sommes maintenus”, a déclaré Kerr. «Nous savons que nous pouvons maintenant nous débrouiller. Nous avons vécu cela l’année dernière quand il a raté, je pense, les 10 derniers matchs de la saison environ et a évidemment fait une belle course en séries éliminatoires. Nous avons une certaine expérience dans ce domaine et nous sommes convaincus que nous pouvons continuer et être là où nous voulons être d’ici la fin de l’année.

La blessure signifie presque certainement que Curry ne fera pas une neuvième apparition au All-Star Game le 19 février après avoir été élu partant.

Les Warriors ont cinq matchs avant la pause des étoiles, puis reprennent le jeu le 23 février contre les Lakers à Los Angeles.

Curry a raté 11 matchs cette saison avec une épaule partiellement disloquée.

