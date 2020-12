Guerriers de l’État d’or‘meneur Stephen Curry a marqué l’histoire au-delà de l’arche dans le match contre Chicago Bulls comme il est devenu le troisième joueur et le plus rapide de l’histoire de la NBA à atteindre 2 500 3 points.

Le joueur de 32 ans a franchi le cap avec un 3 points au premier quart contre les Bulls. Il rejoint une liste d’élite qui ne comprend que Reggie Miller et Ray Allen, membre du Temple de la renommée. Le double MVP et le triple champion de la NBA n’ont eu besoin que de 702 matchs pour le faire, bien moins qu’Allen (1021) ou Miller (1288).

Le rythme effréné de Curry, qui lui a permis de faire plus de 200 totaux à 3 points en sept saisons consécutives, fait de son ascension au n ° 1 sur la liste des 3 de tous les temps une question de savoir quand ce n’est pas si. Ses récentes réalisations – y compris le passage du Hall-of-Famer Rick Barry sur la liste des scores de tous les temps des Warriors – sont un nouveau rappel de son talent d’un autre monde après que le garde vedette ait joué en seulement cinq matchs en raison d’une blessure la saison dernière.

Curry n’a plus besoin que de 60 marques supplémentaires pour faire passer Allen sur la liste de tous les temps à 3 points. Le joueur actif le plus proche derrière Curry sur la liste est James Harden de Houston, n ° 5 avec 2330. JJ Redick (1891), LeBron James (1881), Klay Thompson (1798) et Damian Lillard (1781) figurent dans le top 20.

Damion Lee a frappé un 3 points à 1,7 seconde de la fin et Stephen Curry a marqué 36 points, envoyant les Golden State Warriors à une victoire 129-128 contre les Chicago Bulls dimanche soir pour leur première victoire de la saison.

Avec la défense de Chicago concentrée sur le Curry au tir pointu, Lee a pris un relais après que Golden State a encaissé le ballon à 5 secondes de la fin et a tiré à quelques mètres au-delà du sommet de l’arc à 3 points.

Lee a terminé avec 12 points au tir 4-en-5 sur 3s.

Curry avait 11 pour 25 sur le terrain, dont 5 sur 15 sur 3 points par jour après avoir fait 105 3s consécutifs pour terminer l’entraînement à l’installation des Bulls.

Zach LaVine avait 33 points et a semblé frapper le vainqueur du match pour Chicago sans victoire avec un pullup de 10 pieds avec 5 secondes à jouer.

Wendell Carter Jr. avait 22 points et 13 rebonds, et Lauri Markkanen en a ajouté 22 pour les Bulls (0-3). Chicago a commis 24 revirements. Markkanen a manqué les dernières minutes avec une blessure apparente à la jambe.

Avec ses 3 premiers à la fin du premier quart-temps, Curry est devenu le troisième joueur de la NBA à accumuler 2500 en carrière en 3 points. Ray Allen (2 973) et Reggie Miller (2 560) sont les autres.

Le match de dimanche était le 702e de Curry en NBA. Allen a disputé 1300 matchs et Miller 1389.

À la fin du troisième quart-temps, Curry a établi un record des Warriors pour la plupart des lancers francs consécutifs avec sa 61e rencontre avec la saison dernière. Il a terminé 9 pour 9 pour le match pour exécuter sa séquence à 64.

Rick Barry, qui a tiré en dessous de la ligne, détenait le record précédent avec 60 de suite en 1976.

Golden State menait 60-56 à la mi-temps, mais Chicago a commencé rapidement en troisième et a pris un avantage de 83-73 avec 4 1/2 minutes à jouer dans le quart. Les Bulls menaient 97-93 en entrant dans la quatrième.

Avec le score à égalité à 100, les Bulls sont allés sur une poussée de 10-2 pour une avance de 110-102 avec moins de huit minutes à jouer. LaVine a marqué les sept derniers points, couronnant la course avec un dunk.

Les Bulls ont maintenu la marge de possession multiple jusqu’à ce que Curry frappe un 3 avec 2:02 à jouer pour amener Golden State à 123-121. Otto Porter Jr. a ensuite fait un 3 pour les Bulls avec 54 secondes à jouer, mais Curry a répondu avec un jeu à trois points.

Après un échec de LaVine, Kevon Looney a égalisé sur un revers avec 16,9 secondes à jouer, préparant le terrain pour une arrivée spectaculaire.

(Avec les entrées d’AP)