SAN FRANCISCO: Stephen Curry l’a laissé s’envoler sous la pression avec une minute et plus pour un autre swish parfait sur le chemin d’un sommet en carrière de 62 points, et les Golden State Warriors ont battu Portland 137-122 dimanche soir pour diviser le set de deux matchs avec les Trail Blazers.

Curry a eu le match avec le meilleur score de la NBA cette saison, terminant 18 pour 31 et 8 sur 16 sur 3 points après avoir commencé avec un premier quart de 21 points. Il a eu sa 10e mi-temps de 30 points en carrière pour aider les Warriors à prendre un 66-54 à la pause.

Un petit défaut dans sa brillante nuit: Curry a vu sa séquence de lancers francs cassée à un record de franchise de 80 dans la première. La course datée du 29 mars 2019, contre Memphis. Contre Portland, il a fait un sommet en carrière de 18 sur 19 tentatives.

Damian Lillard a marqué 32 points pour Portland et CJ McCollum en a ajouté 28. McCollum a tiré 2 pour 8 de profondeur après que ses 25 points à 3 points au cours des cinq premiers matchs lui aient laissé, ainsi que Curry, les seuls joueurs à le faire.

Après la victoire de 25 points à Portlands vendredi soir, les Warriors étaient embarrassés et déterminés à être plus agressifs et à mieux défendre après que les Blazers aient tiré pour terminer 20 sur 43 de profondeur et qu’ils avaient l’air plus énergiques sur la défensive. Portland a tiré 14 des 43 sur 3 dimanche.

Curry a tout fait à l’autre bout. Quand il s’est assis pour de bon dans les dernières secondes et a reçu des câlins de ses coéquipiers, le bruit de la foule semblait très fort dans une arène dépourvue de vrais fans.

Draymond Green a récolté huit passes et a marqué un point à son deuxième match de la saison avec ses minutes augmentées d’un peu moins de 18 à 28. Green trouve toujours son vent. Son retour vendredi a marqué son premier match depuis le 27 février contre les Lakers et une période de 309 jours. Il avait été écarté des quatre premiers matchs par une blessure au pied droit après avoir été retardé au début du camp d’entraînement parce qu’il avait le coronavirus.

Le deuxième choix au repêchage des Warriors, James Wiseman, a récolté 12 points, un record en carrière de 11 rebonds et deux blocs. Il a pris une faute flagrante de McCollum dans le troisième.

Lillard et Green ont reçu une double technique à 5:06 du premier quart.

LILLARD VS. GUERRIERS

Lillard, qui est devenu le deuxième joueur de Portland à rejoindre le Hall of Famer Clyde Drexler à atteindre 15 000 points vendredi soir, est à son meilleur contre les Warriors.

Lillard a marqué au moins 29 points en sept matchs consécutifs contre les Warriors et a réussi au moins cinq points à 3 points dans six de ces matchs.

TIP-INS

Trail Blazers: F Rodney Hood n’a pas joué après avoir tendu son quadriceps gauche vendredi soir et joué seulement cinq minutes. … McCollum a obtenu cinq passes, neuf rebonds et deux interceptions.

Warriors: Le record de carrière précédent de Curry était de 54 points le 27 février 2013 au Madison Square Garden de New York. … Curry a marqué 20 points ou plus en un quart pour la 27e fois de sa carrière. … Golden State est allé 13 pour 34 de profondeur après avoir fait seulement 7 de 35 à 3 points vendredi. … Andrew Wiggins a marqué à deux chiffres à chaque match jusqu’à présent.

SUIVANT

Trail Blazers: accueillez Chicago mardi soir.

Warriors: accueille Sacramento lundi soir.

