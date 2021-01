Aurait Stephen Colletti jamais envisager d’officier le mariage de son One Tree Hill co-star James Lafferty et Parc Alexandra? Les fans ne devraient probablement pas croiser les doigts.

L’acteur a réagi à l’idée lors d’une récente interview avec E! Nouvelles. « Ils savent qu’il vaut mieux ne pas me faire officier », dit-il en riant. Pourtant, Park a suggéré que Colletti ne serait pas un mauvais candidat pour le poste.

« Ce type peut tout faire à la dernière minute, » Les Royals a ajouté l’actrice. « Nous nous sentons entre de bonnes mains. »

Lafferty a annoncé son engagement à Park en septembre. Mais avec la pandémie de coronavirus et leur nouvelle comédie sur le point de frapper Hulu, la future mariée a admis qu’elle avait fait une « mince » quantité de planification de mariage.

Le spectacle est Tout le monde va bien. Il raconte l’histoire de Seth Stewart (Colletti) et Jeremy Davis (Lafferty), qui ont joué dans une série de vampires populaire il y a cinq ans. Maintenant, avec la série terminée, ils essaient de naviguer dans leurs relations et leur vie après la célébrité. Non seulement Colletti et Lafferty ont écrit et réalisé la série, mais ils y ont également joué avec Park.

« Je les ai mis sur des ordres stricts », a plaisanté Colletti. « Ils ne doivent pas planifier avant d’avoir fini de travailler sur la saison deux … Nous devons terminer la saison un, puis nous devons avoir une saison deux. Nous devons travailler dessus ensemble, puis nous pourrons parler de plans de mariage. »