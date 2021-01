Ensuite, Stephen pose une question sur le fait que certains fans semblent s’accrocher à l’espoir que lui et Kristin Cavallari raviveront un jour leur romance, tout comme les gens pourraient se sentir à propos d’autres ex célèbres, tels que Brad Pitt et Angelina Jolie. En août, Kristin a partagé une photo d’elle-même avec ses bras autour de Stephen et a ajouté la légende, « 2004 ou 2020 !? »

«J’ai l’impression que vous faites référence à une photo qui a été publiée sur les réseaux sociaux dans ce sens», répond Stephen en riant. « Parce que je ne sais pas pour ‘Brad et Angelina’. »

Le joueur de 34 ans One Tree Hill alun indique clairement qu’il aime renouer avec l’ancien Très Cavallari star, qui sort actuellement avec un comédien Jeff Dye. «C’était bien de retrouver Kristin», dit-il. « Nous avons une bonne amitié. »

Tout le monde va bien, qui joue également One Tree Hillde James Lafferty, premières sur Hulu le mercredi 13 janvier.