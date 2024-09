Stephen Colbert se moque de Jason et Travis Kelce à propos de leur nouveau mélange de céréales « nutritif »

Stephen Colbert avait quelques mots taquins pour Travis Kelce et Jason Kelce alors qu’il abordait l’une de leurs nouvelles initiatives dans son émission plus tôt cette semaine.

Le Late Show avec Stephen Colbert L’animateur a évoqué les célèbres joueurs de football lors du segment « Pendant ce temps » de son émission de fin de soirée du jeudi 19 septembre.

Travis est un ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, et Jasonqui a pris sa retraite de la NFL plus tôt cette année après 13 saisons en tant que pivot pour les Philadelphia Eagles, a lancé une nouvelle marque de céréales au cours de l’été. Et plus tôt cette semaine, le produit a commencé à arriver dans les rayons des épiceries.

Kelce Mix, fabriqué en partenariat avec General Mills, combine les composants de trois des céréales préférées des frères : Cinnamon Toast Crunch, Reese’s Puffs et Lucky Charms.

« C’est la plus grande collaboration entre des joueurs de football et des aliments pour le petit-déjeuner depuis les malheureux Honey Bunches of Gronk », a plaisanté Colbert, 60 ans, tandis que son public riait de sa référence à l’ailier rapproché retraité de la NFL. Rob GronkowskiL’émission a ensuite partagé un extrait des commentaires de Colbert sur Instagram.

Après avoir énuméré les céréales qui ont inspiré le nouveau Kelce Mix, l’animateur de fin de soirée a commenté à quel point la recette des céréales semblait saine, ou malsaine.

« C’est un élément nutritif d’un petit-déjeuner sain contenant 33 % de bonbons, 33 % d’autres bonbons et 33 % de stéréotype irlandais », a plaisanté Colbert avant de citer le slogan bien connu de Lucky Charms : « Ils sont magiquement délicieux. »

Le partenariat avec General Mills n’est qu’un des nombreux projets auxquels Jason, 36 ans, s’est lancé depuis qu’il a annoncé sa retraite en mars. Le père de trois enfants a récemment commencé à apparaître sur ESPN Compte à rebours du lundi soiroù il propose des analyses d’experts.

Le frère cadet de Jason s’est quant à lui occupé avec son propre travail, notamment son rôle actuel auprès des Chiefs, son nouveau poste d’animateur de Êtes-vous plus intelligent qu’une célébrité ? et sa romance très médiatisée avec la superstar de la pop Taylor Swift.

Après avoir voyagé à l’étranger plusieurs fois au cours de l’été pour soutenir Swift sur son Tournée internationale à succès ErasKelce est désormais de retour dans le rythme de la saison de football, avec le troisième match officiel des Chiefs prévu pour le dimanche 22 septembre. Swift a encouragé l’ailier rapproché vedette en personne lors des deux matchs des Chiefs jusqu’à présent cette saison.

