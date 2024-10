Stephen Colbert critique Trump pour sa vantardise économique « étrange »

« Une façon tout à fait normale de compter », a plaisanté Le spectacle tardif hôte.

« Cela me rappelle cette blague classique : pourquoi 10 avait-il peur de sept ? Parce que quatre, sept, six, cinq.

Colbert a ensuite tourné son attention vers les remarques de Trump lors d’un rassemblement en Géorgie mardi et a noté que le candidat du GOP avait fait une « étrange confession » à ses partisans.

« J’ai beaucoup de mal à dormir, j’ai tellement d’idées. Je pense tout le temps », a déclaré Trump à la foule.

Colbert a fait part de ses impressions sur l’ancien président.

« Je ne dors pas, je le suis toujours, je le suis toujours, c’est vrai – je pense toujours la nuit à des pensées comme – les corbeaux, pourquoi crient-ils devant ma fenêtre », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi : « Est-ce qu’ils se moquent de moi ? Peuvent-ils voir mon âme noircie ? Toutes les créatures de la nuit troublent mon sommeil. Les chats, les rats, les chauves-souris et, pire que tout, la terrible chouette. Quand je lui ai dit : « Va-t’en, car je suis Donald Trump‘, il s’est tourné vers moi avec cet œil sinistre et il a dit : ‘Oooh’, et j’ai crié.

