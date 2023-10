Stephen Clay Perkins sur la fusillade interrogé par un ancien policier

Les fusillades policières doivent toujours faire l’objet d’une enquête approfondie, car le public ne peut tout simplement pas leur faire confiance pour dire la vérité, quelles que soient les circonstances.

Selon un rapport sur WAF, un ancien policier de Decatur, en Alabama, a publiquement remis en question l’intégrité de ses anciens garçons en bleu lors de la fusillade mortelle de son cousin Stephen Clay Perkins. Le matin du 29 octobre 2023, la police a déclaré avoir reçu un appel indiquant que Perkins menaçait le conducteur d’une dépanneuse avec une arme à feu. Qu’ils le disent, lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux, Perkins s’est tourné vers eux avec l’arme à feu en question et a ensuite été abattu.

Marquinn Bergins estime que les agents impliqués ont enfreint le protocole du département et que Perkins n’aurait jamais dû être abattu, d’après les preuves des caméras de sécurité. Ces images ont été diffusées par la famille et ont été capturées par la caméra vidéo d’un voisin de l’autre côté de la rue.

Attention, cette vidéo peut être dérangeante. Ce n’est pas graphique mais c’est violent. Veuillez faire le point sur votre santé mentale avant de visionner.

Le maire de la ville, Tab Bowling, a rencontré la famille et a publié la déclaration suivante concernant l’enquête :

« La ville de Decatur et moi-même sommes profondément engagés à divulguer les informations dès qu’elles seront publiées par les agences appropriées et conformément aux lois applicables », a déclaré le maire Bowling. « Tout ce que j’ai lu et entendu sur Steve, c’est que c’est un homme spécial que j’aurais aimé rencontrer. »