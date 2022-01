NEWS a éclaté le 26 janvier 2022 que le juge de la Cour suprême Stephen Breyer prenait sa retraite.

Stephen Breyer est juge à la Cour suprême depuis 1994, date à laquelle Bill Clinton l’a nommé.

Stephen Breyer a informé le président Biden de ses projets de retraite à la mi-janvier 2022 Crédit : AFP ou concédants de licence

Stephen Breyer est-il républicain ou démocrate ?

Breyer est un démocrate enregistré et est l’un des trois juges libéraux restants.

Il prend sa retraite après avoir siégé pendant près de 30 ans au plus haut tribunal américain.

Breyer a remplacé le juge à la retraite Harry Blackmun et est maintenant de l’autre côté de cette expérience.

Breyer a fréquenté les écoles suivantes pour se préparer à devenir avocat: Harvard Law School (1964), Magdalen College (1961), Stanford University (1959) et Lowell High School (1955).

Il est crédité en tant qu’auteur de plus de 17 livres, dont le plus récent : The Authority of the Court and the Peril of Politics (2021).

Quand Stephen Breyer prendra-t-il sa retraite de la Cour suprême ?

Bien que la justice ait informé le président Biden de ses projets de retraite à la mi-janvier 2022, sa date exacte de retraite n’a pas été déterminée.

Biden aura besoin de temps pour examiner les remplaçants potentiels de Breyer pour le remplacer.

À 83 ans, Breyer est le membre le plus âgé du tribunal.

Stephen Breyer a été nommé à la Cour suprême en 1994 par le président Bill Clinton. Crédit : AFP ou concédants de licence

Avant Breyer, l’ancienne juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg était la membre la plus âgée, elle est décédée à 87 ans en 2020.

Les démocrates détiennent actuellement à la fois la Maison Blanche et le Sénat – une position qui pourrait changer après les élections de mi-mandat en novembre.

Certains militants libéraux ont exhorté Breyer à prendre sa retraite afin que Biden puisse avoir la possibilité de nommer un juge à sa place.

Stephen Breyer est-il marié ?

L’homme de 83 ans est marié à Joanna Breyer depuis le 4 septembre 1967.

Joanna est une auteure et est connue comme membre de l’aristocratie britannique, selon Business Insider.

Elle a un doctorat. en psychologie, Joanna a également travaillé comme psychologue pédiatrique au Dana-Farber Cancer Institute, connu comme une institution complète de traitement et de recherche contre le cancer à Boston.

Au cours de leur mariage de plus de 50 ans, le couple a accueilli trois enfants ensemble, dont Chloé, 53 ans, Nell, 51 ans et Michael, 48 ans.