Stephen Boss, danseur et star de télé-réalité connu sous le nom de tWitch, décède à 40 ans

Le mariage de M. Boss a également ses origines dans l’émission de téléréalité. Après avoir dansé avec Allison Holker – une danseuse contemporaine qui avait joué dans la saison 2 – lors d’une soirée à la fin d’une saison ultérieure, ils sont devenus inséparables.

“Nous avons dansé et nous étions ensemble, comme si nous nous tenions la main le lendemain, et nous n’avons jamais regardé en arrière”, a déclaré Mme Holker Boss au magazine People cette année.

La danse était souvent au centre de leur relation : M. Boss a fait sa demande pendant que le couple tournait une chorégraphie pour une publicité de Microsoft, et la danse – publiée plus tard en ligne – s’est transformée en duo romantique. Ils se sont mariés en 2013 et ont construit une importante suite de médias sociaux, animant une émission de télé-réalité et publiant à la fois des vidéos de danse et des aperçus de leur vie en élevant une famille.

“Stephen a illuminé chaque pièce dans laquelle il est entré”, a déclaré Mme Holker Boss dans un communiqué. “Il valorisait la famille, les amis et la communauté par-dessus tout, et diriger avec amour et lumière était tout pour lui.”

En plus de sa femme et de ses parents, M. Boss laisse dans le deuil un fils, Maddox; une fille, Zaia; une belle-fille, Weslie; un frère, Deondre Rose; un grand-père, Eddy Boss; et deux grands-mères, Elnora Rose et Marie Boss.

Après avoir trouvé la gloire en tant que danseur, M. Boss a exploré une carrière d’acteur. Il est apparu dans des films de la franchise “Step Up” et dans le deuxième film “Magic Mike”. (Dans son rôle d’acolyte de Mme DeGeneres, il s’est fait épiler les poils du corps lors de son émission en préparation de “Magic Mike XXL”.)

L’émission de Mme DeGeneres se terminant cette année après 19 saisons, M. Boss a qualifié son retour à “So You Think You Can Dance” en tant que juge de “moment de boucle complète” dans une interview à l’émission “Today”. Il a ensuite mis en valeur son charme de talk-show en donnant aux animateurs des cours de danse en salsa, popping et verrouillage, et le robot.

Si vous avez des pensées suicidaires, appelez ou envoyez un SMS au 988 pour joindre la National Suicide Prevention Lifeline ou rendez-vous sur SpeakingOfSuicide.com/resources pour une liste de ressources supplémentaires.