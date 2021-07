Stephen Bear, vainqueur de la célébrité Big Brother, devant le tribunal AUJOURD’HUI pour « avoir secrètement enregistré une sex tape sur CCTV et l’avoir publiée en ligne »

STEPHEN Bear comparaîtra devant le tribunal aujourd’hui accusé d’avoir secrètement enregistré une sex tape sur CCTV et de l’avoir publiée sur PornHub.

La star de télé-réalité a été arrêtée par la police à l’aéroport d’Heathrow après son retour au Royaume-Uni depuis Dubaï le jour de son 31e anniversaire.

Stephen Bear prie alors qu’il arrive au tribunal auparavant Crédit: East News

Bear est accusé de voyeurisme, de divulgation de photographies et de films sexuels privés dans l’intention de causer de la détresse et de harcèlement sans violence.

Il aurait secrètement filmé la femme sur CCTV après avoir eu des relations sexuelles consensuelles à son domicile le 2 août de l’année dernière.

La star de Ex on the Beach a téléchargé les images sur Porn Hub et OnlyFans, dit-on.

Il se serait ensuite moqué de la femme, qui ne peut être nommée pour des raisons juridiques, sur les réseaux sociaux après qu’elle eut rendu publiques les allégations, a-t-on dit.

Bear comparaîtra à Chelmsford Crown Court aujourd’hui.

REVENDICATIONS ‘SEX TAPE’

La police d’Essex a déclaré à l’époque: « Un homme a été inculpé dans le cadre d’une enquête sur la divulgation de photographies intimes sans consentement.

« Stephen Bear, 31 ans, de Loughton a été arrêté en janvier.

« Il est maintenant inculpé de voyeurisme, de divulgation de photographies et de films sexuels privés dans l’intention de causer de la détresse et de harcèlement sans violence. »

Bear a été interrogé après avoir été accusé d’avoir divulgué des images sexuelles privées plus tôt cette année.

Il a passé une nuit en cellule avant d’être libéré sous caution.

La star a précédemment nié les allégations de tournage et de partage de pornographie vengeresse, les qualifiant de « si stupides ».

Une ex-petite amie prétend avoir publié une sex tape d’elle en ligne.

La bande présumée avait même été partagée sur WhatsApp, a-t-elle affirmé.

En février, The Sun a révélé qu’il était retourné vivre avec sa mère et son père après son arrestation.

Bear, de Walthamstow, dans l’est de Londres, a travaillé comme couvreur avant de devenir une star de la télé-réalité.

Il est apparu pour la première fois dans Shipwrecked: The Island en 2011 avant de disparaître pendant quelques années.

Bear est ensuite réapparu sur Ex on the Beach en 2015.

Depuis lors, il a participé à Celebrity Big Brother, Just Tattoo of Us et Celebrity Ghost Hunt Live.

Bear est célèbre pour son apparition dans Celebrity Big Brother et Just Tattoo Of Us

Bear a récemment réemménagé avec ses parents Crédit : Splash News

La star de télé-réalité a été arrêtée après son retour au Royaume-Uni en janvier Crédit : Youtube

Bear a passé une nuit dans les cellules après avoir été arrêté Crédit : Rex