Stephen Bear supplie ses fans féminines de le frapper alors qu’il ouvre les auditions pour une nouvelle petite amie.

La star de télé-réalité, 31 ans, s’est récemment séparée de sa petite amie de 18 ans, Tia McAllister, après l’avoir jeté.

Et prouvant qu’il a déjà quitté son ex, il a ouvert des candidatures à la recherche d’une nouvelle.

Dans sa récente vidéo YouTube, il a répondu à quelques questions des fans.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était prêt à s’installer et à avoir des enfants, il a répondu: «J’adorerais m’installer, si j’avais le choix maintenant, je m’installerais dans une famille.

«J’adorerais avoir des enfants maintenant, je dois juste trouver la bonne personne, c’est tellement ennuyeux.







(Image: ours stephen / Youtube)



«J’ai l’impression d’avoir fait les choses les plus difficiles. J’ai la maison, j’ai une voiture, j’ai de l’argent à la banque. Tout ce que j’ai à faire est de trouver une fille et je suis mentalement prêt pour un. «

Détaillant ce qu’il cherchait, Stephen a poursuivi: « Vous appelez toutes les filles célibataires là-bas, frappez moi!

«Glissez-vous dans ma section de commentaires si vous regardez et je peux même nous sentir aller à un rendez-vous.

« Mais si tu veux sortir avec moi, lancer un appel pour des filles là-bas. Mets ton nom en dessous si tu veux sortir avec moi.







(Image: ours stephen / Youtube)



« Nous pouvons nous promener dans le parc, nous pouvons nourrir les canards. Je pourrais acheter des patins à roulettes, faire du patin à roues alignées. »

Il a expliqué que l’élu pourra figurer dans ses vidéos et goûter au monde du showbiz comme lui.

« J’aime garder ma vie privée un peu privée maintenant, mais vous feriez un jour la chaîne si nous sommes petit ami et petite amie parce que je filme toute ma vie », a conclu Stephen.

Cela vient après que la star de télé-réalité aurait été abandonnée par Tia après avoir partagé un scan de grossesse de jumeaux qui s’est révélé plus tard être un canular.







(Image: Instagram)



Il a été critiqué par son ancien partenaire après avoir suggéré en plaisantant aux fans qu’ils attendaient des jumeaux.

Bear a été rapidement critiqué par les adeptes à l’époque pour le canular «malade».

Selon The Sun, Tia ne veut plus rien avoir à voir avec la star controversée et a même bloqué son numéro.

Une source proche de l’influenceur a déclaré à la publication qu’elle était préoccupée par sa réputation.

L’initié a déclaré: « Il s’avère qu’il n’y a jamais eu d’officiel … mais ils se sont disputés la semaine dernière, et maintenant Tia ne veut plus rien avoir à faire avec lui.







(Image: Instagram)



« Elle a dit que c’était parce qu’il avait ruiné sa réputation et traîné son nom dans la boue dans le monde des influenceurs. »

La source a ajouté qu’elle avait perdu des adeptes et des opportunités de travail en raison de ses liens avec Stephen.

« Personne ne veut travailler avec elle parce qu’elle a été connectée à lui et qu’elle a perdu des adeptes et travaille avec tout cela. Elle est absolument furieuse de son récent coup de grossesse et a bloqué son numéro. »

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à [email protected] ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.