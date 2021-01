Stephen Bear a été aperçu en train de quitter un poste de police dans l’Essex cette semaine après son arrestation au début du mois.

Le gagnant de Celebrity Big Brother, âgé de 31 ans, était entouré de son père Stephen Snr et de son frère Robert alors qu’il sortait du bâtiment en serrant des papiers dans sa main tatouée.

Vêtu d’un pantalon de jogging, d’un pull et d’un gilet assorti, Bear se dirigea droit vers une voiture qui attendait.

Il a été arrêté le jour de son anniversaire à l’aéroport d’Heathrow ce mois-ci après avoir pris l’avion pour rentrer de Dubaï.

Un porte-parole de la police d’Essex a déclaré: «Un homme de 31 ans de Loughton, qui a été arrêté pour avoir divulgué des images ou des films sexuels privés sans consentement dans l’intention de causer de la détresse, du voyeurisme, du harcèlement et de l’obstruction à un policier, a été libéré le caution jusqu’au 10 février. «







Le candidat à la télé-réalité a partagé des détails sur sa vie après son arrestation dans une série YouTube intitulée Life of Bear, affirmant dans sa dernière vidéo qu’il avait reçu une « menace de mort ».

Bear a dit qu’il avait trouvé une note sur sa porte d’entrée qui disait «Die you c * nt» avec les lettres coupées d’articles de journaux et de magazines.

Dans le clip, il a été filmé en train de crier à son caméraman: « Allons-y, vite, vite. Monte dans la voiture.

« Un putain de fou. C’est une menace de mort. »







Après son arrestation, Bear a semblé enfreindre les règles de quarantaine en se rendant chez Marks & Spencer.

Défendant la violation apparente des directives, Bear a déclaré: «Je suis sûr que vous êtes autorisé à sortir une heure par jour ou à aller chercher de la nourriture.

«Qu’est-ce que je suis censé faire? Mourir de faim? Si je restais à l’intérieur et que je mourais de faim, les gens m’appelleraient et me diraient pourquoi il n’est pas sorti chercher de la nourriture.







Dans le deuxième épisode de sa série Life of Bear, Bear a révélé qu’il avait perdu des amis depuis son arrestation avec sa famille proche à ses côtés.

« Je n’avais personne. Les seules personnes qui sont restées à mes côtés sont ma famille et un de mes autres amis qui est en Espagne », a-t-il affirmé.

« A part ça, les gens que je pensais être des copains ne le sont clairement pas. Personne n’a vraiment demandé si je vais bien.







«C’est marrant parce que quand je sors ou que je suis autour des gens, je pense toujours que je suis le gars sympa, le gars drôle, tu veux être autour de moi. J’achète tout.

« Je les traite, je suis gentil avec eux. J’ai toujours pensé qu’ils seraient comme » Ah Bear est un gars sympa. Il est cool. Mais c’est moi qui suis en train de se désagréger et c’est plutôt triste si vous y réfléchissez vraiment.

« Quand la merde frappe le fan, il n’y a vraiment personne. À part ma famille », admit-il.