Stephen Bear a été critiqué après avoir déclaré qu’il était tenté de mettre en scène un faux suicide pour arrêter les trolls.

Le candidat Ex on The Beach, 30 ans, a plaisanté en disant qu’il réussirait ce qu’il a décrit comme le « mouvement narcissique ultime » en faisant semblant de se suicider pour que les gens se sentent désolés pour lui.

Il a reçu une énorme réaction après que Georgia Harrison ait affirmé avoir partagé une sex tape des deux d’entre eux, qu’il aurait enregistrée à l’aide de caméras de vidéosurveillance à son insu, mais il nie l’avoir enregistrée et a déclaré que ce n’était pas elle dans la bande. .

Prenant à son histoire Instagram, Bear a eu du mal à contenir son rire alors qu’il expliquait en détail comment il pouvait mettre en scène en se suicidant.

Il a déclaré dans la vidéo: « J’étais tellement tenté de faire le mouvement narcissique ultime et de faire en sorte que tout le monde se sente désolé pour moi. »







(Image: Instagram)







(Image: Stephen Bear / Instagram)



Bear a ensuite discuté en plaisantant d’une méthode possible pour donner l’impression qu’il s’était suicidé, et a dit qu’il pourrait amener son ami à le sauver.

« Et tout ce que vous auriez été, » continua-t-il, plaçant sa main sur sa bouche pour paraître choqué.

«Ensuite, vous reviendrez en arrière et supprimeriez tous vos commentaires et tous vos articles de presse disparaîtraient tous.







(Image: Instagram)



« Alors c’est ce qui arrive, mais tu as de la chance que je sois si fort. »

La vidéo a été partagée sur Twitter et critiquée par les utilisateurs.

L’un d’eux a dit: « QUEL COCHON VILE DÉGUSTANT !!!!!!! S’il vous plaît regardez tout cela et faites-vous votre propre opinion à propos de cette déclaration VILE. Vous ne manquez jamais de ME DÉGUSTER @stephen_bear. »







(Image: Instagram)



Un autre a tweeté: « Il est tellement dégoûtant d’imaginer parler de suicide comme ça sur une plate-forme publique alors que tant de gens sont vraiment aux prises avec des pensées suicidaires. Dégoûtant. »

Un troisième a écrit: « Pas de mots pour ça ….. J’ai toujours pensé qu’il était un gaspillage complet … quelle chose horrible à dire. »

The Mirror a contacté les représentants de Stephen Bear pour obtenir des commentaires.







(Image: PA)



Bear répondait à la réaction après que Georgia Harrison ait affirmé qu’il les avait secrètement filmés en train de faire l’amour et l’avait publié en ligne.

Elle a dit: « Alors l’ours a la vidéosurveillance autour de sa maison, il m’a volontairement mis dans une position où il savait que ce serait sur vidéosurveillance il y a assez longtemps et après avoir agi comme s’il avait oublié que la caméra était là. »

Georgia a déclaré que plusieurs personnes lui avaient montré la vidéo, mais Bear nie que ce soit elle dans le clip.

Il a déclaré sur Instagram: « Je sais pertinemment quand elle a vu la vidéo, ce n’est clairement pas elle, car comme je le dis, le temps que nous avons passé ensemble était en Thaïlande.

«Ce n’est pas juste d’essayer de l’embarrasser ici et maintenant ça m’est venu à moi et putain de merde, ce n’est pas le cas et ce n’est pas gentil du tout, je suis sincère quand je dis ça.







(Image: stevie_bear / Instagram)



Il a également déclaré avoir parlé à la Géorgie, affirmant: «Je ne veux même pas en parler – c’est tellement idiot.

« J’ai parlé à la fille en lui disant d’arrêter de faire des rumeurs idiotes. Tout le monde doit se calmer. Les gens disent que le nom de quelqu’un est d’influence, c’est juste stupide. »

La star de Love Island a partagé une vidéo d’elle-même en train de pleurer sur la prétendue trahison, et Bear a ensuite filmé une vidéo de lui-même en train de pleurer, apparemment se moquant d’elle.

* Si vous avez du mal et avez besoin de parler, les Samaritains exploitent une ligne d’assistance gratuite ouverte 24h / 24 et 7j / 7 au 116 123. Vous pouvez également envoyer un e-mail à jo@samaritans.org ou visiter leur site pour trouver votre succursale locale