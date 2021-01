Stephen Bear a été libéré après avoir été arrêté vendredi.

La star de la télé-réalité, 31 ans, a été arrêtée pour suspicion de divulgation de photos sexuelles sans consentement.

Après avoir déménagé à Dubaï à la fin de l’année dernière, il rentrait au Royaume-Uni le jour de son anniversaire lorsqu’il a été arrêté par la police à l’aéroport d’Heathrow à Londres.

Sa libération sous caution est intervenue samedi, le lendemain de son arrestation.

Un porte-parole de la police d’Essex a déclaré: « Un homme de 31 ans de Loughton, qui a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir divulgué des images ou des films sexuels privés sans consentement dans l’intention de causer de la détresse, du voyeurisme, du harcèlement et de l’obstruction à un policier, a été libéré sous caution jusqu’au 10 février. «







La police a déclaré à l’époque: «Un homme a été arrêté dans le cadre d’une enquête sur la divulgation de photographies sexuelles sans consentement.

«L’homme de 31 ans de Loughton a été arrêté le vendredi 15 janvier parce qu’il était soupçonné d’avoir divulgué des photographies ou des films sexuels privés sans consentement dans l’intention de causer de la détresse, du harcèlement et d’entraver un policier.







« Il reste en détention pour interrogatoire. »

The Mirror a contacté un représentant de Bear pour obtenir ses commentaires.

Bear est devenu célèbre en tant que star de la télé-réalité, apparaissant dans la série 2011 de Shipwrecked.







Il a ensuite fait carrière dans les émissions de téléréalité, avant de jouer dans Ex on the Beach de MTV en 2015 et en 2016.

Le habitué de la télé est devenu connu d’un public beaucoup plus large plus tard cette année-là lorsqu’il a été choisi pour la série 18 de CelebrityBig Brother – qu’il a remporté.

Après CBB, Bear a continué à jouer à la télévision avec des projets tels que Celebs Go Dating, Just Tattoo Of Us avec Charlotte Crosby et The Challenge.