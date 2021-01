Stephen Bear a enfreint les règles de voyage de mise en quarantaine de Covid alors qu’il a été vu dans une succursale de Marks & Spencer quelques heures après son arrestation à l’aéroport.

Vendredi, la personnalité de la télé-réalité, 31 ans, a été arrêtée à l’aéroport de Londres Heathrow, soupçonnée de divulgation de photos sexuelles sans consentement.

Après avoir été libéré sous caution, Stephen a été photographié samedi dans un magasin Marks & Spencer avec une femme blonde mystérieuse.

Les règles actuelles stipulent que ceux qui reviennent au Royaume-Uni en provenance des Émirats arabes unis doivent s’isoler pendant dix jours après leur arrivée.







(Image: CLIQUEZ SUR NOUVELLES ET MÉDIAS / SPLASH)



Stephen a été vu vêtu d’une doudoune bleue et d’un pull et d’un pantalon de survêtement assortis alors qu’il sortait de la boutique, portant un certain nombre d’articles dans ses bras.

Il a ensuite rejoint sa compagne dans le 4×4 noir de la Mercedes alors qu’il prenait le siège du conducteur.

Plus tôt dans la journée, l’ancien concurrent de Celebrity Big Brother et Ex on the Beach a été vu devant son domicile portant une robe de chambre personnalisée avec son nom « Bear » imprimé dans le dos.

Son apparition est intervenue quelques heures après avoir été placé en garde à vue à l’aéroport d’Heathrow à Londres vendredi, peu de temps après l’atterrissage de son vol de Dubaï.







(Image: CLIQUEZ SUR NOUVELLES ET MÉDIAS / SPLASH)







(Image: CLIQUEZ SUR NOUVELLES ET MÉDIAS / SPLASH)



Après avoir passé du temps dans la destination touristique populaire, Stephen est retourné au Royaume-Uni et a été arrêté à son arrivée – qui coïncidait avec son anniversaire.

Il a depuis été libéré sous caution.

Un porte-parole de la police d’Essex a déclaré samedi: « Un homme de 31 ans de Loughton, qui a été arrêté pour avoir divulgué des images ou des films sexuels privés sans consentement dans l’intention de causer de la détresse, du voyeurisme, du harcèlement et de l’obstruction à un policier, a a été libéré sous caution jusqu’au 10 février. «







(Image: CLIQUEZ SUR NOUVELLES ET MÉDIAS / SPLASH)









(Image: CLIQUEZ SUR NOUVELLES ET MÉDIAS / SPLASH)



Stephen a d’abord trouvé la célébrité dans la série 2011 Channel 4 de Shipwrecked et il a continué à apparaître dans de nombreuses émissions de téléréalité depuis.

Il a ensuite joué dans Ex on the Beach de MTV en 2015 et à nouveau en 2016.

La même année, il a été jeté dans la série 18 de CelebrityBig Brother – qu’il a remporté.

Depuis CBB, Stephen est apparu dans d’autres projets, notamment Celebs Go Dating, Just Tattoo Of Us avec Charlotte Crosby et The Challenge.