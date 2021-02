Stephen Bear gagne de l’argent en facturant 26 £ à ses fans pour des vidéos personnalisées après son arrestation.

Le mois dernier, Bear a été arrêté le jour de son anniversaire à l’aéroport d’Heathrow le mois dernier après être rentré de Dubaï.

La star de Ex On The Beach, 31 ans, a gagné environ 12000 £ en réalisant des vidéos pour les fans sur Cameo, selon The Sun.

Il se fait appeler «l’homme principal et la légende» sur Cameo et propose de faire des messages d’anniversaire et des vidéos de rupture pour les couples pour seulement 26,25 £.

Bear a même enregistré une vidéo où il dit à un petit ami que s'il n'arrête pas de négliger sa petite amie, il «ira avec elle» et «lui donnera des baisers et des câlins toute la nuit».









Les utilisateurs de Cameo demandent à la célébrité d’enregistrer un message qu’ils ont écrit à l’un de leurs proches moyennant un supplément.

Dans beaucoup de ses vidéos, il apparaît torse nu et porte des chaînes en or sur le cou.

Jusqu’à présent, Bear a amassé 124 avis.

L'une des critiques a déclaré: « La vidéo que Stephen a faite pour ma fille était plus que ce que j'aurais pu imaginer !!















«Le chant seins nus… incroyable !! Dire MON nom deux fois a vraiment choqué et impressionné ma fille… et moi aussi honnêtement.

« Elle a adoré! J’ai adoré! Les enfants à la fin … parfait. Vraiment. Merci beaucoup. Soyez bon Stephen Bear … vous êtes un chéri. »

Un autre a dit: « Merci Stephen pour ma vidéo, légèrement éviscéré, vous vous êtes trompé de nom car c'est MERCY! Comme par pitié moi hah. »







(Image: Instagram)



The Mirror a contacté Stephen Bear pour un commentaire.

Bear est actuellement en liberté sous caution jusqu’au 10 février.

Un porte-parole de la police d’Essex a déclaré: «Un homme de 31 ans de Loughton, qui a été arrêté pour avoir divulgué des images ou des films sexuels privés sans consentement dans l’intention de causer de la détresse, du voyeurisme, du harcèlement et de l’obstruction à un policier, a été libéré le caution jusqu’au 10 février. «