Stephen Bear aurait été abandonné par Tia McAlister après avoir partagé une analyse de grossesse de jumeaux qui s’est révélée plus tard être un canular.

La star de télé-réalité de 31 ans a été critiquée par son ancien partenaire, 18 ans, après avoir suggéré en plaisantant aux fans qu’ils attendaient des jumeaux.

Bear a été rapidement critiqué par les adeptes à l’époque pour le canular «malade».

Selon The Sun, Tia ne veut plus rien avoir à voir avec la star controversée et a même bloqué son numéro.

Une source proche de l’influenceuse a déclaré à la publication qu’elle était préoccupée par sa réputation.

L’initié a déclaré: « Il s’avère qu’il n’y a jamais eu d’officiel … mais ils se sont disputés la semaine dernière, et maintenant Tia ne veut plus rien avoir à faire avec lui.







«Elle a dit que c’était parce qu’il avait ruiné sa réputation et traîné son nom dans la boue dans le monde des influenceurs.

La source a ajouté qu’elle avait perdu des adeptes et des opportunités de travail en raison de ses liens avec Stephen.

«Personne ne veut travailler avec elle parce qu’elle a été connectée à lui et qu’elle a perdu des adeptes et travaille avec tout cela. Elle est absolument furieuse de son récent coup de grossesse et a bloqué son numéro.







Un représentant de Stephen Bear a été contacté par The Mirror pour commenter.

Plus tôt cette semaine, Bear a partagé l’image échographique de jumeaux sur sa page de médias sociaux, en disant: « Je ne m’attendais pas à 2. Je pense qu’il est temps que je devrais grandir. »

Il a révélé plus tard qu’il s’agissait d’un canular élaboré et qu’il «riait juste».

« Je pensais que je ferais un petit tweet, juste en riant. J’ai eu cette photo sur Google, comme une photo de jumeaux. Je pensais que j’allais alléger l’humeur de tout le monde aujourd’hui », avait-il déclaré à l’époque.







Bear a été critiqué par les fans après avoir révélé que le scan du bébé était une blague.

Tia s’est également adressée aux médias sociaux pour révéler qu’elle n’approuvait pas ce qui avait été partagé.

« Je ne cautionne pas ce qui a été publié et je n’ai certainement aucun contrôle sur ce que les autres publient c’est leur choix! » elle a écrit.

« Je ne comprends pas pourquoi mon nom a de nouveau été entraîné dans une situation hors de mon contrôle … ce n’est pas juste. »

