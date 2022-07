Stephen Bannon accepte de témoigner devant le panel du 6 janvier

Le procès de M. Bannon pour deux chefs d’accusation d’outrage criminel au Congrès est prévu pour le 18 juillet. Chaque chef d’accusation est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à un an de prison et d’une amende de 100 000 $.

Il reste à voir comment la nouvelle posture de M. Bannon affectera la procédure pénale et dans quelle mesure il sera ouvert. Il pourrait refuser de parler de certains sujets, invoquant son droit au cinquième amendement contre l’auto-incrimination, comme l’ont fait d’autres témoins. Mais le comité a répété à plusieurs reprises qu’il devait entendre M. Bannon et recevoir les documents qu’il lui avait demandés sur les plans visant à annuler les élections de 2020.

“Nous avons reçu la lettre vers minuit de son avocat disant qu’il témoignerait, et nous avons voulu qu’il témoigne”, a déclaré dimanche à CNN la représentante Zoe Lofgren, démocrate de Californie et membre du comité. “Alors le comité, bien sûr, n’a pas encore eu l’occasion d’en discuter, mais je m’attends à ce que nous l’entendions. Et il y a beaucoup de questions que nous avons pour lui.

Si M. Bannon se présentait finalement pour une entrevue, il donnerait son témoignage à huis clos comme des centaines d’autres témoins l’ont fait, a déclaré Mme Lofgren. Le comité a soigneusement chorégraphié ses audiences publiques pour faire une présentation simplifiée de son cas, et s’est efforcé d’éviter les séances d’entraînement publiques avec les témoins.

Pendant des mois, M. Bannon a peut-être été le témoin potentiel le plus pompeux et le plus véhément que le comité ait appelé à témoigner. Il a refusé de remettre un seul document ou de s’asseoir pour une minute de témoignage. Pour son intransigeance, la Chambre a voté en octobre pour tenir M. Bannon pour outrage criminel au Congrès.

Mais le panel a insisté sur le fait que M. Bannon, l’ancien stratège en chef et conseiller de M. Trump, pourrait aider les enquêteurs à mieux comprendre l’attaque du 6 janvier 2021, qui visait à empêcher la certification de la victoire du président Biden.