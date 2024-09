Stephen Amell explique comment CM Punk de la WWE a rejoint le casting de Heels

En dehors du catch professionnel, CM Punk a fait quelques incursions dans le métier d’acteur, notamment son dernier rôle dans le rôle de Paul dans quatre épisodes de la série télévisée « Mayans MC ». Cependant, son rôle le plus populaire jusqu’à présent est probablement celui de Ricky Rabies dans la série de catch « Heels », où il a joué aux côtés de Stephen Amell et Alexander Ludwig. Amell est récemment apparu dans « Entretien avec Chris Van Vlietoù il a rappelé comment Punk a fini par être choisi pour l’émission.

Publicité

« [Punk] « Ce n’était pas à l’origine dans ce rôle ; nous avions tourné un tas de trucs avec un autre acteur – avec une autre actrice – jouant Rickie Rabies et je pense Vickie Rabies, peut-être ? », se souvient Amell. Il a ensuite expliqué que l’interprète original avait abandonné le rôle en raison de la pandémie de COVID-19 en cours.

Amell a noté que Punk était un excellent partenaire de travail et l’a également décrit comme un bon acteur. « Je maintiens mon match avec lui, c’était très amusant et si c’est cinq pour cent la raison pour laquelle nous l’avons fait revenir dans le milieu, je suis d’accord avec ça », a-t-il ajouté. Amell a également confirmé que Punk ne « se laisse pas faire » par qui que ce soit et regrette même de ne pas avoir pu assister au retour de Punk au catch professionnel à « AEW Rampage: The First Dance ».

Publicité

« Heels » a été annulé en 2023, mais les deux saisons filmées seront diffusées sur Netflix à partir de ce dimanche 15 septembre. En fonction des résultats de la série, elle pourrait potentiellement être reprise pour une troisième saison par le géant du streaming, ce qui, selon l’ancien showrunner Mike O’Malley, pourrait finalement se produire.

Si vous utilisez des citations de cet article, veuillez créditer « Insight with Chris Van Vliet » et fournir les informations à Wrestling Inc. pour la transcription.