Stephen Amell dit que l’audition du « NCIS » a échoué alors qu’il a décroché « Suits »

Lorsqu’une porte se fermait pour l’acteur Stephen Amell, une autre s’ouvrait.

La star de « Arrow » a parlé d’auditionner et de décrocher plus tard son prochain concert dans le spin-off de « Suits » « Suits: LA » quelques jours après avoir auditionné pour « NCIS: Origins ». Mais ce dernier était son objectif principal à l’époque, a-t-il déclaré à propos du « À l’intérieur de toi avec Michael Rosenbaum » podcast plus tôt ce mois-ci.

Il a auditionné pour le rôle du « personnage principal », vraisemblablement le jeune Leroy Jethro Gibbs, qui a finalement été attribué à Austin Stowell.

« Si cela m’avait été proposé, je ne sais pas si je l’aurais nécessairement fait », a déclaré Amell, 43 ans. « Mais j’étais enthousiasmé par la perspective de, OK, c’est une émission en réseau. C’est une saison pilote. Cela n’arrive plus vraiment vraiment. »

L’acteur canadien a reçu « d’excellents retours » lors de son audition pour « NCIS » et a reçu des informations selon lesquelles « nous pensons que cela va réellement avancer ». Il a admis qu’il n’avait même pas regardé les côtés ou les sections du scénario de « Suits » lorsque ses perspectives pour « NCIS » se sont effondrées.

« Tout d’un coup, c’était mort… Donc je ne savais pas ce qui se passait, et j’étais vraiment frustré », a-t-il déclaré. Le rejet, combiné à d’autres choses, notamment le fait d’être parent seul de ses deux enfants « toute la semaine », a conduit à une « rupture totale ». Il était « dans la voiture, ému, criant » au téléphone avec sa femme, Cassandra Jean Amell.

L’acteur se souvient s’être regardé dans le miroir avant l’audition de « Suits » et avoir vu que ses yeux étaient injectés de sang.

« Je me suis présenté à cette audition sans vraiment aucune crainte », a déclaré Amell.

Amell allait ensuite décrocher le rôle de Ted Black, le personnage central de « Suits: LA ». Le spin-off, a-t-il dit, ressemble beaucoup à la série originale mais avec une sensation légèrement « différente ».

« Rétrospectivement, j’ai obtenu le poste que j’étais censé obtenir, et tout se passe bien pour une raison », a-t-il déclaré.