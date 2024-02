Stephen Amell au casting de “Suits: LA” dans le rôle principal

Stephen Amell est en train de se remettre en place – mais maintenant il échange sa tenue de super-héros contre quelque chose d’un peu plus pratique.





EW a confirmé que l’ancien Flèche la star a été choisie pour jouer le rôle principal du Costumes spin off, Costumes : LA. Au lieu de tirer des flèches et de porter du cuir vert comme Oliver Queen, alias le héros de DC Comics Green Arrow, Amell portera désormais des costumes et des cravates formels dans le rôle de Ted Black, décrit comme une “force charismatique de la nature qui place ses propres besoins avant les autres”.





Costumes : LA a actuellement une commande pilote chez NBC et est en cours d’écriture et de production exécutive par Costumes le créateur Aaron Korsh. La nouvelle série suit Ted, un ancien procureur fédéral de New York qui s’est réinventé en représentant les clients les plus puissants de Los Angeles après s’être associé il y a 15 ans à son vieil ami Stuart Lane pour créer un cabinet d’avocats spécialisé dans les affaires pénales et criminelles. droit du divertissement. Mais maintenant, son entreprise est à un point de crise et, pour survivre, il doit assumer un rôle qu’il a tenu avec mépris tout au long de sa carrière.





Le tournage du pilote devrait commencer le mois prochain à Vancouver, et aucun autre casting n’a été annoncé pour le moment. Mais EW a appris l’année dernière que les personnages de la série originale pourraient potentiellement se croiser si la série obtenait une commande de série.





L’original Costumes mettait en vedette Patrick J. Adams dans le rôle de l’escroc devenu avocat Mike Ross, qui est devenu le jeune protégé du requin juridique de Gabriel Macht, Harvey Specter, dans un grand cabinet de New York. Le drame juridique s’est déroulé de 2011 à 2019 sur USA Network et mettait également en vedette Gina Torres, Sarah Rafferty, Rick Hoffman et Meghan Markle (avant d’épouser le prince Harry et de devenir la duchesse de Sussex). La série a récemment connu une résurgence virale en 2023 lorsque les huit premières saisons sont devenues disponibles en streaming sur Netflix (la neuvième et dernière saison – ainsi que les retombées de courte durée). Pearson – n’est disponible que sur Peacock), où de manière inattendue a battu des records de streaming et en tête des classements de streaming de Nielsen pendant des mois. En conséquence, le casting s’est récemment réuni sur scène lors des Golden Globe Awards 2024.





Amell a récemment joué dans le drame de lutte de Starz Talonsmais il est surtout connu pour avoir incarné Oliver Queen, alias Green Arrow, pendant huit ans sur The CW, d’abord sur Flèche avant de développer son propre univers télévisé interconnecté baptisé Arrowverse sur Flash, Supergirl, Légendes de demain, Black Lightning, et Batwoman. On le verra ensuite dans la suite du film de science-fiction Netflix. Code : 8 Partie II avec son cousin Robbie Amell.





