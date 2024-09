Stephen Amell a auditionné pour le rôle du jeune Gibbs dans « NCIS : Origines »

Il est désormais prévu qu’il animera l’émission de NBC Costumes : LA spin-off, l’acteur Stephen Amell avait jeté son dévolu sur une autre série dérivée juste avant d’auditionner pour le rôle de l’avocat de Los Angeles.

Amell a révélé qu’il avait essayé de jouer le rôle d’un jeune personnage de Leroy Jethro Gibbs dans NCIS : Origines quelques jours avant de passer une audition pour son Costumes : LA personnage de Ted Black, un ancien procureur fédéral de New York qui a recommencé à Los Angeles et s’est construit un héritage. Le rôle de NCIS le préquel est allé à Austin Stowell.

« Mon objectif n’était pas Costumes LA Deux auditions ont eu lieu [that week]. L’une s’est déroulée via Zoom, et cette audition pour les costumes s’est déroulée en personne, ce qui m’a beaucoup enthousiasmé, car je ne me souviens pas de la dernière fois. [that happened,” Amell told Michael Rosenbaum on a new episode of the latter’s Inside of You podcast.“My actual focus that week was on an audition that I had on Wednesday for the prequel to NCIS. It was playing the younger version of [Mark Harmon’s Leroy Jethro Gibbs].”

Même s’il n’avait pas entièrement regardé NCIS, Amell a déclaré qu’il était « excité par la perspective » d’une émission de réseau et d’une « saison pilote » qui « n’arrive plus autant ». Les crédits télévisuels de l’acteur incluent Starz Talons et l’émission CW de Greg Berlanti Flèche — qu’il se rappelle avoir « filmé jusqu’à 3 heures du matin ». Il se rappelle avoir eu l’impression que son NCIS : Origines L’audition s’est bien passée.

« Je suis arrivé et j’ai pensé que l’audition s’était extraordinairement bien passée. J’ai eu de très bons retours », a ajouté Amell. « Je n’avais pas regardé les côtés pendant Costumes LA et puis je l’ai découvert jeudi après-midi, après avoir reçu non seulement de bons retours, mais aussi de bonnes informations, comme : « Nous pensons [the series] « Je pensais que ça allait avancer », tout d’un coup, c’était mort, et j’avais l’impression que quelqu’un, quelque part, m’avait en quelque sorte bloqué… Donc je ne savais pas ce qui se passait, et j’étais frustré. »

Cela a conduit Amell à canaliser sa frustration et d’autres émotions dans son audition pour Costumes : LA le vendredi après avoir appris que le NCIS Le concert n’a pas eu lieu. Il a parlé de ses dialogues pour l’audition avec sa fille de 11 ans, qui a été ravie d’entendre l’une des répliques impliquant Amell’s Black disant qu’il « me couperait la balle gauche » si un client ne signait pas. Il s’est rappelé avoir eu une « crise » au téléphone avec sa femme après une combinaison de nouvelles et de la NCIS « léger. »

« Je suis allé à cette audition sans aucune crainte », a déclaré Amell.[I] « J’ai essayé d’être beaucoup plus détendu et spontané que beaucoup d’autres personnes, je pense, parce que ce type est avocat. Ce type est censé être le plus intelligent de la salle, mais, en même temps, je me suis dit que tout le monde allait être très sérieux, alors amusons-nous un peu. »

Son offre, qu’il a reçue mardi, était « conditionnée à un test de réseau » sans autre candidat pour le rôle. Il a révélé qu’il avait reçu des SMS de personnes du secteur qu’il connaissait qui indiquaient que NBC l’avait examiné.

Amell a finalement été confirmé pour l’épisode pilote de la série dérivée dramatique, créée par Aaron Korsh qui savait que « 15 secondes après [the] auditionner cela [Amell was] Ted Black, en février. Il a depuis montré l’épisode pilote à sa fille, avec qui il a une blague « la balle gauche vit » parce que le client signe effectivement dans l’émission.

« Rétrospectivement, j’ai obtenu le poste que j’étais censé obtenir », a conclu Amell. « Aaron Korsh écrit une série très amusante et digeste qui a beaucoup de cœur, et je pense que c’est pourquoi l’original a eu un écho aussi fou et sismique auprès des gens, au point que Talons en allant sur Netflix, vous dites littéralement que j’espère qu’il aura le Costumes traitement. »