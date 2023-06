Stephen A. Smith s’inquiète du comportement de Paul Pierce

Stephen A.Smith a récemment appelé Paul Pierce après avoir révélé que sa petite amie était une femme qu’il avait « embauchée pour la journée ».

La légende de la NBA, Paul Pierce, a eu son temps en tant que personnalité à l’antenne avec ESPN écourtée après un live Instagram rempli de strip-teaseuses ivres. Si vous pensiez que Pierce avait appris quelque chose de cette situation, vous vous tromperiez malheureusement. Récemment, Kevin Garnett aux côtés de Paul a organisé une émission spéciale Le téléscripteur et la vérité diffusion en direct de l’heure du spectacle pour les finales de la NBA.

À un moment donné pendant la diffusion en direct, Pierce a présenté sa « petite amie » à Kevin et aux téléspectateurs. De plus, il a révélé que la femme est une femme qu’il a « embauchée » choquant les téléspectateurs et son entourage.

« Kévin, Camiel. Donc, c’est ma petite amie pour la journée », a déclaré Pierce. «Ils ont un site Web où vous pouvez embaucher une petite amie pour la journée. Alors j’ai une copine pour la journée.

Paul a essayé d’entrer dans les détails mais un Garnett visiblement mal à l’aise l’a supplié de s’arrêter et de changer de sujet plusieurs fois.

Une personne qui n’était pas fan de ce comportement est Stephen A. Smith qui a abordé la prétendue épreuve d’escorte dans sa propre émission.

Smith a appelé le comportement de Pierce et a déclaré qu’il savait mieux et savait même mieux quand cela s’est produit à ESPN.

« Il y a certaines choses que vous ne pouvez tout simplement pas faire, pas lorsque vous travaillez dans une entreprise américaine, bien sûr. Pas quand tu travailles pour Disney [ESPN]. N’agissez pas comme si vous ne saviez pas quelle est la clause morale. Tu avais l’air d’avoir beaucoup de strip-teaseuses dans ta maison. Il y a de l’herbe partout, de l’alcool et toutes ces autres choses. « Vous pourriez trouver ça drôle. Je ne sais pas. Je trouve un peu triste d’être tout à fait honnête avec vous », a déclaré Smith. « Ce sont les taureaux – t qui irrite l’enfer vivant hors de moi. »

Stephen A. a également exprimé sa frustration pour Kevin Garnett qui, selon lui, ne devrait jamais mettre Pierce dans une position compromettante sachant à quel point il travaille dur.

« C’est son frère, son coéquipier, son ami. Il ne dira pas grand-chose devant la caméra », a commenté Smith. « J’aimerais entendre ce qu’il lui a dit hors caméra parce que Kevin Garnett n’est pas du genre à tolérer ce genre de bêtises. » « C’est comme ça que tu veux être vu ? Vous voulez l’image de vous avec un verre à la main, entouré de strip-teaseuses ou sortant votre téléphone pour convoquer des femmes pour lesquelles vous avez payé ? Avec de l’alcool ou de l’herbe toujours autour de vous, vous avez du mal à parler ? Veuillez arrêter », a déclaré Smith. « Tu comptes trop pour le basket. C’est gênant. Allez, frère. Tu vaux mieux que ça.

Espérons que Pierce puisse comprendre d’où viennent tous ceux qui l’entourent, mais après avoir perdu un emploi chez Disney et affichant toujours ce comportement, c’est peu probable.