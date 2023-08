Stephen A. Smith répond à la rumeur de la « première prise » de Shannon Sharpe

Après des semaines de spéculations, des sources ont affirmé que Shannon Sharpe avait finalisé un accord pour rejoindre Stephen A. Smith le Première prise mais Smith dit que l’encre n’a pas encore séché.

Depuis le départ de Shannon Sharpe de INCONTESTÉ avec Passer Bayless, il a promis qu’il reviendrait en grand et pendant son absence, son collègue analyste sportif Stephen A. Smith n’a pas hésité à vouloir Sharpe à ESPN.

Maintenant, des rumeurs ont circulé selon lesquelles l’accord visant à amener Sharpe au joyau de la couronne des réseaux sportifs est terminé, mais Stephen A. Smith lui-même nie que ce soit vrai.

Jeudi, la nouvelle est tombée que le déménagement était officiel et que Sharpe rejoindrait Première prise les lundis et mardis.

Shannon Sharpe affrontera Stephen A. Smith les lundis et mardis sur le programme de débat ESPN pendant la saison de football, La poste de New York a appris à lire une exclusivité d’Andrew Marchand et Ryan Glasspiegel.