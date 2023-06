Stephen A. Smith loue les adieux incontestés de Shannon Sharpe

Stephen A. Smith offre son point de vue sur le dernier spectacle de Shannon Sharpe et Skip Bayless ensemble et loue la façon dont ils ont terminé leur course de 7 ans sur incontesté.

Cette semaine Passer sans baie et la course de sept ans de Shannon Sharpe en tant que co-animateurs sur FS1 INCONTESTÉ s’est terminé. Après quelques poussées intenses à la télévision en direct, nous avons tous vu cela venir, y compris Stephen A. Smith.

Indépendamment de la tension précédente entre les deux hôtes, le dernier épisode était très professionnel, et lorsque Shannon Sharpe a fait ses adieux, lui et Skip ont échangé des plaisanteries émotionnelles qui ont choqué de nombreuses personnes qui regardaient.

Bien sûr, les médias sociaux attendaient la vision de Stephen A. Smith sur l’émission d’adieu et il a livré dans les 24 heures. Sur son podcast, Smith a donné des accessoires à Shannon et Skip pour avoir cloué la sortie malgré des différences personnelles.

Il a cependant admis qu’il était surpris de voir à quel point les choses étaient émouvantes entre les deux étant donné les derniers mois entre les co-animateurs.

« J’avoue que j’ai été un peu surpris », a révélé Smith. « J’ai été surpris par les larmes. J’ai été surpris par l’émotion. Je suis sûr que certaines personnes pensaient que c’était faux comme l’enfer. Je ne me sens pas comme ça. Je connais un peu Shannon Sharpe. Je connais très bien Skip Bayless. Tout le monde sur la planète associé au monde du sport sait jusqu’où Skip Bayless et moi allons ensemble. Et pour être honnête avec vous, j’étais vraiment fier de la façon dont ils ont fini leur temps ensemble.

Smith a déclaré qu’il n’avait pas parlé à Skip ou Shannon, mais qu’il était là depuis assez longtemps pour savoir qu’un départ brusque de leur entreprise était inhabituel. Selon Smith, il doit y avoir de la rancune pour que le spectacle se termine le lendemain de la finale de la NBA.

« Mais je dois vous dire que cela n’aurait pas pu être mieux géré par Shannon Sharpe et Skip Bayless », a déclaré Smith. « Quand vous partez dans le monde des affaires, c’est comme ça que vous procédez. J’ai quitté quelques endroits. Je n’ai pas dit grand-chose, mais je suis sûr que je ne l’ai pas si bien fait. Stephen A. a également donné un aperçu de sa relation avec Skip Bayless et admet qu’il ne sait pas exactement ce qui s’est passé avec Shannon, mais il peut probablement comprendre. « Shannon a soulevé tous les grands points qu’il aurait dû soulever, parce que c’est vrai, et il n’y a personne sur la planète qui peut se rapporter à ce que Shannon Sharpe avait à dire à Skip Bayless mieux que moi – et c’est ce que Skip Bayless lui a donné la chance. Shannon Sharpe ne fait jamais partie de ‘Undisputed’ si ce n’est pour Skip Bayless.

Stephen A. l’a changé par la suite en donnant à Skip ses accessoires pour avoir constamment donné de grandes opportunités aux Afro-Américains. Il a ensuite couronné Shannon Sharpe une force dans le monde des talk-shows sportifs qui sera certainement de retour à la télévision le plus tôt possible.