Stephen A. Smith dit que Shannon Sharpe a été « expulsée » de FS1

Lors de sa comparution sur le Podcast Joe Budden Stephen A. Smith a révélé que Shannon Sharpe avait été « expulsée » d’UNDISPUTED par Skip Bayless.

Shannon Sharpe et Stephen A. Smith ont officiellement commencé leur nouvelle ère sur nos téléviseurs tous les lundis et mardis. Première prise. Après un départ brusque de Undisputed de FS1 avec Skip Bayless, Shannon Sharpe a atterri sur ses pieds. Même s’il semblait avoir quitté la série selon ses propres conditions après plusieurs poussées à l’antenne avec Skip, nous avons maintenant une histoire différente. Alors que sur Podcast Joe Budden Stéphane. Un Smith a été accusé d’avoir tiré sur Skip. Sa réponse n’a ni confirmé ni infirmé la question mais a donné une perspective différente sur le départ de Shannon.

Smith a poursuivi en affirmant que c’était l’histoire de Shannon à raconter après avoir essentiellement raconté l’histoire lui-même. De plus, SAS a révélé que voir cela se dérouler lui rappelait son licenciement en 2009, lorsque les gens affirmaient que sa carrière était terminée.

« Mais là encore, c’est son histoire à raconter. Mais je vous dis ce que je sais et je vous donne des faits. Et donc, quand j’ai vu ça… ce n’était pas seulement que je connaissais le talent de mon frère. Ce n’est pas seulement que je sais qu’il est trois fois champion du Super Bowl et membre du Temple de la renommée de la NFL. Ce n’était pas seulement que je savais qu’il était à la télévision ces six dernières années. Je me suis vu comme si j’avais été relâché en 2009 et laissé pour mort.