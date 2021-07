Stephen A. Smith d’ESPN s’excuse pour ses commentaires sur Shohei Ohtani

La personnalité d’ESPN Stephen A. Smith a a présenté des excuses et a admis qu’il avait » merdé « avec ses commentaires plus tôt dans la journée sur la star du baseball japonais Shohei Ohtani et son impact sur la popularité de la Major League Baseball.

« En tant qu’Afro-Américain, parfaitement conscient des dommages que les stéréotypes ont causés à de nombreuses personnes dans ce pays, cela aurait dû élever encore plus ma sensibilité », a écrit Smith dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

« D’après mes paroles, j’ai échoué à cet égard et c’est à moi et à moi seul ! Ohtani est l’une des étoiles les plus brillantes de tous les sports. Il fait une différence, en ce qui concerne l’inclusion et le leadership. J’aurais dû accepter cela dans mes commentaires. Au lieu de cela, j’ai merdé. »

Dans l’émission « First Take » d’ESPN lundi matin, Smith a déclaré que le leader du home run du baseball ne parlant pas anglais présentait un problème pour la MLB d’un point de vue marketing.

« Je ne pense pas que cela aide que le visage n ° 1 soit un mec qui a besoin d’un interprète pour que vous puissiez comprendre ce qu’il dit », a-t-il déclaré.

Après une tempête de critiques, Smith a tenté de clarifier ses propos dans une vidéo de deux minutes, disant qu’il essayait de faire valoir un point plus important sur un problème auquel tous les sports sont confrontés.

« Aux États-Unis, tout ce que je disais, c’est que, lorsque vous êtes une superstar, si vous pouvez parler anglais, devinez quoi, cela rendra la promotion du sport beaucoup plus facile (et) moins difficile », a-t-il ajouté. dit Smith.

Cependant, il ne s’est pas excusé spécifiquement auprès d’Ohtani ou de la communauté asiatique dans la vidéo.

Et cela a apparemment conduit aux excuses formelles et écrites qu’il a présentées plus tard dans la journée.

« A notre époque, avec toute la violence perpétrée contre la communauté asiatique-américaine, mes commentaires – bien qu’involontaires – étaient clairement insensibles et regrettables », a écrit Smith.

S’il y avait la moindre question quant à savoir si le problème pouvait alors être considéré comme clos, Smith s’en est assuré dans ses derniers mots – promettant de répondre à ses commentaires « plus en détail » dans l’édition de mardi matin de « First Take ».