Stephen A. Smith blâme l’équipe pour un tweet “horrible” sur les fans de Rihanna

Stephen A.Smith est dans l’eau chaude avec… eh bien, à peu près tout le monde après avoir fait des commentaires peu recommandables sur Rihanna et sa prochaine performance au Super Bowl.

Lors d’une récente apparition sur Sherril’animatrice de l’émission, Sherri Shepherd, a demandé à Stephen A. Smith s’il était enthousiasmé par la prochaine performance de Rihanna au Super Bowl.

Au lieu d’un simple “oui!” le commentateur sportif a fait ce qu’il sait faire de mieux : remuer la marmite. Bien qu’il ait été assez élogieux pour Rih dans le processus, il a quand même décidé de comparer le magnat de Fenty à Beyoncé, ce qui implique qu’il n’était pas aussi excité pour sa performance qu’il l’était pour le spectacle de la mi-temps du Super Bowl de Bey en 2016.

Lorsque le public a hué, il a poursuivi : “La seule raison pour laquelle j’ai évoqué Beyoncé, c’est parce que Beyoncé s’est récemment produite au Super Bowl. Et sans Bruno Mars et Coldplay.

« Je ne veux pas dire que je ne suis pas excité. Elle est fantastique. Ce n’est pas là où je veux en venir », a déclaré Stephen A. à propos de Rihanna. « Elle est beaucoup de choses. Elle est spectaculaire. Et félicitations pour le nouveau mama hood. Il y a une chose qu’elle n’est pas. Elle n’est pas Beyoncé.

Alors que beaucoup de gens s’accordent à dire que Beyoncé est dans une catégorie à part en matière de performance, la comparaison était complètement inutile. Ainsi, alors que la Marine traînait le commentateur sportif pour ses commentaires sur Sherri, il s’est adressé à Twitter avec des “excuses” qui ont aggravé les choses.

“Toutes mes excuses à Rihanna pour mes mots, je dois être plus prudent », lit-on dans le tweet. “Sa base de fans pourrait bien être pire que la BeeHive!”

Peu de temps après, ce tweet a été supprimé, en envoyant un autre tweet avec les excuses – moins la phrase sur le BeeHive. Il a également envoyé un autre tweet, accusant le tweet de son équipe et insistant sur le fait que quelque chose comme ça ne se reproduira plus jamais.

« Horrible erreur. Quelque chose qui était censé être un moment amusant dans l’émission de Sherri Shepard est devenu incontrôlable”, a-t-il écrit. “Un membre trop zélé de mon équipe MGMT – qui a accès à mon compte – a posté quelque chose que je ne dirais JAMAIS sur @rihanna, ses fans ou tout autre artiste. Le message… a été supprimé.

Il a poursuivi: «Mon équipe de gestion sociale ne commettra plus jamais une erreur comme celle-ci. Encore toutes mes excuses à @Rihanna. Et juste pour être clair, je suis un grand fan. Sherri et moi nous amusions juste. C’est tout.”